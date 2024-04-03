Мін’юст вимагає конфіскувати майно ексглави Кримської митрополії Лазаря

Швець із 2014 року вчиняв активні дії, спрямовані на підтримку збройної агресії РФ проти України та окупації її територій

Міністерство юстиції подало до Вищого антикорупційного суду позов про застосування санкції до Ростислава Швеця (митрополита Лазаря) – священнослужителя, архієрея Російської православної церкви на спокої, який очолював Кримську митрополію з 1992 року до жовтня 2023 року. Згідно із повідомленням міністерства, йдеться про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції».

Цей пункт передбачає стягнення в дохід держави активів, що належать фізичній або юридичній особі, а також активів, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними.

«Відповідач, починаючи з 2014 року, вчиняв активні дії спрямовані на підтримку збройної агресії РФ проти України та окупації її територій, шляхом матеріально-технічного забезпечення збройної агресії проти України, здійснення активного інформаційного сприяння окупаційній владі», – пояснили у Мін’юсті.

У міністерстві додали, що митрополит Лазар також поширював російську ідеологічну пропаганду серед вірян, а також сприяв "мотивації морально-психологічного здоров'я військовослужбовців збройних сил РФ та незаконних збройних формувань, які здійснюють збройну агресію проти України".

Нагадаємо, нещодавно Українська православна церква Московського патріархату надіслала депутатам Верховної Ради лист через адвокатську контору

Щойно завершилося засідання комітету на якому розглядали безпрецедентну ситуацію – листа з погрозами на імʼя депутатів Верховної Ради України з приводу законопроєкту про заборону Російської православної церкви від американської адвокатської контори, яка зазначає що представляє інтереси так званої Української православної церкви Московського патріархату.

Як виявилося контора фінансується підсанкційним колишнім депутатом Вадимом Новинським. Зважаючи на це ухвалили рішення звернутися до СБУ, аби вони проінформували про ситуацію своїх американських колег.

Митрополит Лазар (Ростислав Швець) – колишній проросійський священнослужитель з України, колаборант та сепаратист. У 1992-2014 роках – митрополит Сімферопольський і Кримський УПЦ Московського патріархату. Під час російського вторгнення в Україну перейшов на бік окупантів та втік до Росії. У січні 2023 року українське громадянство Швеця призупинено указом президентом Зеленського за підтримку агресії проти України.