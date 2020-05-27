Німеччина відмовилася екстрадувати Онищенка до України
Німеччина не впевнена, що кримінальне переслідування Олександра Онищенка не є політичним
Німецький суд відмовився екстрадувати колишнього нардепа Олександра Онищенка, який підозрюється в організації «газових схем» в Україні. Суд не впевнений, що переслідування Онищенка не є політичним.
Про це пише Deutsche Welle.
Повідомляється, що Вищий земельний суд Ольденбурга сьогодні виніс рішення про відмову в екстрадиції Онищенка до України. Рішення мотивовано неможливістю встановити, що переслідування колишнього народного депутата українською стороною не провадиться за політичними мотивами.
Крім того, німецький суд сумнівається, що в разі екстрадиції Онищенка Україна буде дотримуватися міжнародних стандартів щодо умов утримання в тюрмах.
Як відомо, Онищенко звинувачується в організації «газових схем».
13 травня на засіданні Вищого антикорупційного суду оголосили обвинувальний акт екснардепу Олександру Онищенку у «газовій справі».
До слова, 7 лютого НАБУ повідомило, що Онищенко обіцяє добровільно повернутися з Німеччини.
Зголом стало відомо, що Онищенко попросив політічного притулку у Німеччині. Проте німецька сторона до сьогодні не винесла рішення про екстрадицію Онищенка.
Онищенко влітку 2016 року втік з України.
3 грудня повідомлялося, що Онищенка затримали в Німеччині 29 листопада.
Натомість поліція Аахена заявила, що не має інформації про затримання Онищенка, співробітники поліції міста такого затримання нібито не проводили.