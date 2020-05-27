Німеччина відмовилася екстрадувати Онищенка до України



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Олександр Онищенко тепер на волі Фото: dw.com

Німеччина не впевнена, що кримінальне переслідування Олександра Онищенка не є політичним

Німецький суд відмовився екстрадувати колишнього нардепа Олександра Онищенка, який підозрюється в організації «газових схем» в Україні. Суд не впевнений, що переслідування Онищенка не є політичним.

Про це пише Deutsche Welle.

Повідомляється, що Вищий земельний суд Ольденбурга сьогодні виніс рішення про відмову в екстрадиції Онищенка до України. Рішення мотивовано неможливістю встановити, що переслідування колишнього народного депутата українською стороною не провадиться за політичними мотивами.

Крім того, німецький суд сумнівається, що в разі екстрадиції Онищенка Україна буде дотримуватися міжнародних стандартів щодо умов утримання в тюрмах.

Як відомо, Онищенко звинувачується в організації «газових схем».

13 травня на засіданні Вищого антикорупційного суду оголосили обвинувальний акт екснардепу Олександру Онищенку у «газовій справі».

«Газова справа» - умовна назва кримінального провадження за фактом розкрадання державних коштів під час видобутку та продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з публічним акціонерним товариством «Укргазвидобування». Організатором цієї корупційної схеми, за даними слідства, був народний депутат України VII-VIII скликань Олександр Онищенко.

Унаслідок цієї корупційної схеми державі завдано збитків у розмірі близько 3 млрд грн.

Досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді здійснювалося в порядку спеціального досудового розслідування, передбаченого главою 24-1 КПК України.

До слова, 7 лютого НАБУ повідомило, що Онищенко обіцяє добровільно повернутися з Німеччини.

Зголом стало відомо, що Онищенко попросив політічного притулку у Німеччині. Проте німецька сторона до сьогодні не винесла рішення про екстрадицію Онищенка.

Онищенко влітку 2016 року втік з України.

3 грудня повідомлялося, що Онищенка затримали в Німеччині 29 листопада.

Натомість поліція Аахена заявила, що не має інформації про затримання Онищенка, співробітники поліції міста такого затримання нібито не проводили.