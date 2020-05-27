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    Німеччина відмовилася екстрадувати Онищенка до України

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    <span>Олександр Онищенко тепер на волі</span> - Німеччина відмовилася екстрадувати Онищенка до України
    Олександр Онищенко тепер на волі
    Фото: dw.com

    Німеччина не впевнена, що кримінальне переслідування Олександра Онищенка не є політичним

    Німецький суд відмовився екстрадувати колишнього нардепа Олександра Онищенка, який підозрюється в організації «газових схем» в Україні. Суд не впевнений, що переслідування Онищенка не є політичним.

    Про це пише Deutsche Welle.

    Повідомляється, що Вищий земельний суд Ольденбурга сьогодні виніс рішення про відмову в екстрадиції Онищенка до України. Рішення мотивовано неможливістю встановити, що переслідування колишнього народного депутата українською стороною не провадиться за політичними мотивами.

    Крім того, німецький суд сумнівається, що в разі екстрадиції Онищенка Україна буде дотримуватися міжнародних стандартів щодо умов утримання в тюрмах.

    Як відомо, Онищенко звинувачується в організації «газових схем».

    13 травня на засіданні Вищого антикорупційного суду оголосили обвинувальний акт екснардепу Олександру Онищенку у «газовій справі».

    «Газова справа» - умовна назва кримінального провадження за фактом розкрадання державних коштів під час видобутку та продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з публічним акціонерним товариством «Укргазвидобування». Організатором цієї корупційної схеми, за даними слідства, був народний депутат України VII-VIII скликань Олександр Онищенко.
    Унаслідок цієї корупційної схеми державі завдано збитків у розмірі близько 3 млрд грн.
    Досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді здійснювалося в порядку спеціального досудового розслідування, передбаченого главою 24-1 КПК України.

    До слова, 7 лютого НАБУ повідомило, що Онищенко обіцяє добровільно повернутися з Німеччини.

    Зголом стало відомо, що Онищенко попросив політічного притулку у Німеччині. Проте німецька сторона до сьогодні не винесла рішення про екстрадицію Онищенка.

    Онищенко влітку 2016 року втік з України.

    3 грудня повідомлялося, що Онищенка затримали в Німеччині 29 листопада.

    Натомість поліція Аахена заявила, що не має інформації про затримання Онищенка, співробітники поліції міста такого затримання нібито не проводили.

    суд Німеччина Олександр Онищенко Україна
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