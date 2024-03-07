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Справа Пашинського. Апеляція Вищого антикорупційного суду ухвалила рішення

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Справа Пашинського. Апеляція Вищого антикорупційного суду ухвалила рішення
Суд залишив без змін запобіжний захід, застосований до Пашинського
фото з відкритих джерел

Правоохоронці підозрюють Пашинського в заволодінні арештованими нафтопродуктами олігарха «сім'ї Януковича» Сергія Курченка

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід, застосований до колишнього народного депутата Сергія Пашинського. Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Правоохоронці підозрюють Пашинського у співорганізації створення злочинної організації, через діяльність якої впродовж 2014-2018 років держава нібито зазнала збитків на 967 млн грн.

Нагадаємо, слідча суддя Вищого антикорупційного суду Наталя Мовчан обрала підозрюваному народному депутату VIII скликання Сергію Пашинському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на два місяці (до 25 квітня).

Окремо суддя зазначила, що підозрюваний може вийти на волю (з київського СІЗО), якщо внесе грошову заставу. Йдеться про суму 272,5 млн грн. Окремо майор ЗСУ  Мирослав Гай і військовослужбовець у запасі, екснардеп Ігор Лапін висловили бажання у суді взяти на поруки підозрюваного.

Згодом народний депутат VIII скликання Сергій Пашинський, який є підозрюваним у справі з реалізації нафтопродуктів Курченка, вийшов з-під варти.

Як відомо, 12 лютого 2024 року Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру екснардепу Сергію Пашинському, бізнесмену Сергію Тищенку та іншим у заволодінні арештованими нафтопродуктами олігарха «сім'ї Януковича» Сергія Курченка (97 тис. т), які підлягали націоналізації. За версією правоохоронців, їхні дії завдали шкоди на понад 967 млн грн.

13 лютого суд обрав запобіжний захід бізнесмену Сергію Тищенку у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 363,36 млн грн застави.

15 лютого арештовано іншого співучасника схеми, колишнього заступника директора державного підприємства. Водночас він може вийти на волю, якщо внесе 9 млн грн застави.

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Теги: суд Сергій Пашинський Вищий антикорупційний суд

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