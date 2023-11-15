Названо 12 проросійських політиків, які досі не під санкціями України

Вони давно перебувають під санкціями США, але наша країна з цим чомусь не поспішає

Депутат Олександр Дубінський, який отримав підозру в державній зраді, не перебуває під санкціями України. Загалом це стосується 12 проросійських політиків, повідомляє Trap Aggressor з посиланням на моніторинг рішень органів влади США щодо запровадження санкцій.

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Зазначається, що США вже давно запровадили санкції стосовно 12 проросійських політиків та топ-посадовців часів Януковича, включно з Дубінським, але вони досі не під аналогічними санкціями в Україні. Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США ще 11 січня 2021 року вжило додаткових заходів проти семи осіб і чотирьох організацій, пов’язаних з російським агентом Андрієм Деркачем.

Сполучені Штати пояснили це тим, що експрокурор Костянтин Кулик, ексдепутат Олександр Онищенко, їх поплічник Андрій Теліженко та депутат Олександр Дубінський публічно виступали або пов’язували себе з Деркачем та розповсюджували необґрунтовані звинувачення на адресу одного з кандидатів під час виборів у США.

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Що стосується України, то серед означених осіб санкції у 2021 році запровадили щодо Андрія Теліженка, причому їх терміни вже добігають кінця, а також Андрія Деркача – це санкції від 2023 року. Решта осіб включно з Дубінським досі не під санкціями.

Крім того, в санкційних списках України відсутні топ-посадовці часів Януковича та інші політичні діячі проросійського табору, стосовно яких США вже давно запровадили санкції. Зокрема, йдеться про Андрія Портнова, Олега Волошина, Сергія Арбузова, Раїси Богатирьової, Едуарда Ставицького, Володимира Олійника, Андрія Клюєва та Володимира Сівковича.

Клюєв та Сівкович підозрюються у створенні за завданням ФСБ до повномасштабного вторгнення «політичного офісу» для контролю за діяльністю впливових українських політиків, високопосадовців та правоохоронців.

Автори статті нагадали, що навесні 2023 року президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні підкреслив, що санкційний тиск – це самозахист світу від будь-яких агресій. «Усі українські санкції синхронізуємо із санкціями глобальними, це неминучий процес. Дякую всім у міжнародних інституціях та у державах-партнерах, хто працює разом із нами, з урядовцями, з РНБО, спецслужбовцями, з нашим Офісом», – заявив тоді президент.

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Протягом чотирьох останніх місяців лише одне рішення РНБО було введене в дію Указом Президента України від 7 листопада 2023 року. Воно стосується дев’яти іноземних компаній, але жодної особи в ньому немає, хоча раніше рішення про персональні санкції щодо фізичних осіб запроваджувалися в Україні щомісяця.

Нагадаємо, 13 листопада Печерський районний суд Києва ухвалив рішення щодо запобіжного заходу для народного депутата Олександра Дубінського, якого підозрюють у державній зраді. Дубінський перебуватиме під вартою 60 діб, тобто до 12 січня.

До слова, Дубінський, в часи коли працював фінансовим журналістом, брав участь у кампанії із популяризації розрахунків у рублях в Україні, про що свідчить його колега. Йдеться про активну кампанію із популяризації розрахунків у рублях в українській економіці у 2010 році.