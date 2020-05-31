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    Політика

    Олігарх з України. Російські пропагандисти назвали джерело «плівок Дєркача»

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    Онищенко у змові з Фуксом викупили сотні мільйонів доларів США заморожених активів клану Януковича - Олігарх з України. Російські пропагандисти назвали джерело «плівок Дєркача»
    Онищенко у змові з Фуксом викупили сотні мільйонів доларів США заморожених активів клану Януковича

    Український олігарх стверджує, що його адвокат передав плівки Дєркачу

    Російське пропагандистське видання «Спутник» повідомило про те, що джерелом «плівок Дєркача» є олігарх-втікач Олександр Онищенко. Про це кадровий дипломат Майкл Карпентер написав у Твіттер.

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    Онищенко стверджує, що його адвокат передав плівки Дєркачу та визнав, що співпрацює з адміністрацією Трампа для оприлюднення наступної частини плівок у вересні.

    «Так, є ще плівки. Адміністрація Трампа використає їх знову у вересні... ближче до виборів, вони почнуть їх використовувати більше», – заявив Онищенко.

    У 2018 році газета «Al Jazeera» провівши журналістське розслідування, повідомила, що Онищенко тісно пов’язаний з Павлом Фуксом, російським партнером Руді Джуліані.

    Онищенко у змові з Фуксом викупили сотні мільйонів доларів США заморожених активів клану Януковича та відмили їх у західні фінансові структури через Дойче банк.

    Раніше сім колишніх послів США в Україні заявили про спробу втягнути українську державу в американські внутрішні справи.

    Адвокати Головань і Новіков заявили, що президент Зеленський публічно пообіцяв «пригоди» Порошенку, і ДБР це відпрацьовує

    Зазначимо, що Держбюро розслідувань відкрило справу через запис розмови Порошенка та Байдена. До слова, український дипломат, надзвичайний і повноважний посол України у США у 2015-2019 роках Валерій Чалий вважає, що «плівки Деркача» вернуться бумерангом тим, хто розраховує використати їх проти Порошенка.

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