Байден обговорює з союзниками можливість передачі Україні систем ППО

Словаччина може передати Україні ЗРК С-300

Адміністрація президента США Джо Байдена обговорює з європейськими союзниками можливість передачі Україні засобів ППО та інших озброєнь. Зокрема, йдеться про зенітно-ракетні комплекси (ЗРК) С-300. Про це пише The Washington Post.

Як зазначає видання, обговорення почалися напередодні запланованої наступного тижня поїздки міністра оборони США Ллойда Остіна для зустрічі з союзниками по НАТО в Брюсселі та Словаччині. Остання разом з Польщею та Румунією заявила про готовність передати військову допомогу Україні, яка постраждала від вторгнення Росії.

Словаччина має український військовий ЗРК С-300, який використовується для захисту від ворожої авіації.

«Ми вважаємо, що найбільш ефективним способом підтримки українських військових в їх боротьбі проти Росії є надання більшої кількості протитанкових засобів і систем ППО», - сказав Тод Уолтерс, командувач збройними силами США.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський з президентом США Джо Байденом обговорили, як іще можна тиснути на Росію заради припинення війни та встановлення миру.

Байден пообіцяв, що потурбується про те, щоб в України було достатньо зброї для захисту від Росії.

Раніше Байден заявив, що США дадуть відповідь на будь-який крок РФ, якщо це буде загрожувати НАТО. Навіть якщо це призведе до світової війни. Фактично, президент Байден зробив заяву, що США готові вести третю світову війну, щоб захистити «кожен дюйм» території НАТО в разі нападу з боку Росії і Путіна.