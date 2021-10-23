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    Померла зірка легендарної стрічки «Тіні забутих предків»

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    Знаменита актриса довгий час боролася із хворобою ніг - Померла зірка легендарної стрічки «Тіні забутих предків»
    Знаменита актриса довгий час боролася із хворобою ніг
    фото з відкритих джерел

    Тетяна Бестаєва могла претендувати на звання секс-символа радянського кіно

    Стало відомо про те, що померла Тетяна Бестаєва, відома радянська актриса. Про смерть актриси повідомила пресслужба театру імені Мосради, інформують ЗМІ.

    Актриса пішла з життя у віці 84 років. Знаменитість довгий час боролася із важким захворюванням. У травні цього року її екстрено госпіталізували через проблеми з ногами. Медикам довелося ампутувати їй стопу.

    Тетяна Бестаєва дебютувала в кіно в 1958 році в музичному фільмі «Матрос з «Комети». Її вважали секс-символом Радянського Союзу в 1960-і роки. Актриса грала разом із Фаїною Раневською, Любов'ю Орловою, Ростиславом Пляттом і Георгієм Жженовим, була близькою подругою Людмили Гурченко.

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    Особливу популярність їй принесла роль Палагни у фільмі Сергія Параджанова «Тіні забуті предків», де її партнером був Іван Миколайчук.

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    Нагадаємо, на початку вересня 2020 року легендарному фільму Сергія Параджанова «Тіні забутих предків» виповнюється 55 років.

    4 вересня 1965 року, коли цей фільм (екранізація повісті Михайла Коцюбинського) з’явився на великому екрані київського кінотеатру «Україна», назавжди змінило історію українського кіно. Ні раніше, ні пізніше Поезія в кіно і Політика поточного часу ніколи не вступали в такий запеклий поєдинок, ніколи більше так не резонували в просторі країни та одного екранного твору...

    Як відомо, саме 4 вересня 1964 року презентація стрічки Сергія Параджанова у кінотеатрі Україна перетворилася на політичну акцію громадянської непокори та громадянського політичного спротиву. Іван Дзюба, В’ячеслав Чорновіл, Василь Стус зверталися до перших глядачів параджановського фільму з закликом підвестися у знак протесту проти арештів української інтелігенції у Києві та Львові. Детальніше про легендарний фільм читайте у матеріалі «Главкому».

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    Теги: ЗМІ кіно смерть актриса фільм
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    Померла зірка легендарної стрічки «Тіні забутих предків»