Вбивство українки: Болдуін вперше прокоментував трагедію на зйомках фільму

Голлівудський кіноактор 63-річний Алек Болдуін досі шокований після трагедії на знімальному майданчику фільму «Іржа». Про це Болдуін повідомив в Twitter , вперше публічно коментуючи подію.

«Немає слів, щоб передати мій шок і печаль з приводу трагічної події, що забрала життя Галини Хатчінс – дружини, матері й нашої глибоко шанованої колеги», – написав він.

Актор наголосив, що повністю співпрацює з поліцією і допомагає їм в розслідуванні цього інциденту.

1-

There are no words to convey my shock and sadness regarding the tragic accident that took the life of Halyna Hutchins, a wife, mother and deeply admired colleague of ours. I'm fully cooperating with the police investigation to address how this tragedy occurred and