Вбивство українки: Болдуін вперше прокоментував трагедію на зйомках фільму

Актор наголосив, що повністю співпрацює з поліцією і допомагає їм в розслідуванні

Голлівудський кіноактор 63-річний Алек Болдуін досі шокований після трагедії на знімальному майданчику фільму «Іржа». Про це Болдуін повідомив в Twitter , вперше публічно коментуючи подію.

«Немає слів, щоб передати мій шок і печаль з приводу трагічної події, що забрала життя Галини Хатчінс – дружини, матері й нашої глибоко шанованої колеги», – написав він.

Актор наголосив, що повністю співпрацює з поліцією і допомагає їм в розслідуванні цього інциденту.

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There are no words to convey my shock and sadness regarding the tragic accident that took the life of Halyna Hutchins, a wife, mother and deeply admired colleague of ours. I'm fully cooperating with the police investigation to address how this tragedy occurred and — AlecBaldwin(HABF) (@AlecBaldwin) October 22, 2021

Як повідомив артист, він знаходиться в контакті з чоловіком кінооператорки, а також запропонував йому і його родині свою підтримку.

«Моє серце розбите за її чоловіка, їх сина і всіх, хто знав і любив Галину», – заявив Болдуін.

2- I am in touch with her husband, offering my support to him and his family. My heart is broken for her husband, their son, and all who knew and loved Halyna. — AlecBaldwin(HABF) (@AlecBaldwin) October 22, 2021

Американський актор Алек Болдуїн випадково вбив одну людину та поранив іншу на знімальному майданчику стрічки Rust у Мексиці. Загибла, 42-річна фотографка та кінооператорка Галина Гатчінс, була українкою, яка народилася та виросла в Києві.

Галина Гатчінс закінчила Київський національний університет за спеціальністю «міжнародна журналістика». У 2015 році Гатчінс закінчила Американський інститут кіно, після чого почала знімати фільми. У 2019 році вона перемогла в номінації «Висхідна зірка» від видання American Cinematographer.

Інцидент стався під час сцени, в якій Алек Болдуін стріляв холостими патронами.

Гатчінс була доставлена вертольотом до лікарні Університету Нью-Мексико, де вона була оголошена мертвою. Крім того, постраждав режисер Джоел Соуз. Зараз він знаходиться в критичному стані.

Раніше стало відомо, що постріл з пістолета, який убив на знімальному майданчику жінку-оператора, зробив знаменитий голлівудський актор Алек Болдуін. Представник офісу шерифа округу Санта-Фе Хуан Ріос повідомив, що стосовно Болдуіна поки не висунуто звинувачень.