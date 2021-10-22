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    Вбивство українки: Болдуін вперше прокоментував трагедію на зйомках фільму

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    Алек Болдуін застрелив українку випадково - Вбивство українки: Болдуін вперше прокоментував трагедію на зйомках фільму
    Алек Болдуін застрелив українку випадково
    фото: скріншот відео

    Актор наголосив, що повністю співпрацює з поліцією і допомагає їм в розслідуванні

    Голлівудський кіноактор 63-річний Алек Болдуін досі шокований після трагедії на знімальному майданчику фільму «Іржа». Про це Болдуін повідомив в Twitter, вперше публічно коментуючи подію.

    «Немає слів, щоб передати мій шок і печаль з приводу трагічної події, що забрала життя Галини Хатчінс – дружини, матері й нашої глибоко шанованої колеги», – написав він.

    Актор наголосив, що повністю співпрацює з поліцією і допомагає їм в розслідуванні цього інциденту.

    Як повідомив артист, він знаходиться в контакті з чоловіком кінооператорки, а також запропонував йому і його родині свою підтримку.

    «Моє серце розбите за її чоловіка, їх сина і всіх, хто знав і любив Галину», – заявив Болдуін.

    Американський актор Алек Болдуїн випадково вбив одну людину та поранив іншу на знімальному майданчику стрічки Rust у Мексиці. Загибла, 42-річна фотографка та кінооператорка Галина Гатчінс, була українкою, яка народилася та виросла в Києві.

    Галина Гатчінс закінчила Київський національний університет за спеціальністю «міжнародна журналістика». У 2015 році Гатчінс закінчила Американський інститут кіно, після чого почала знімати фільми. У 2019 році вона перемогла в номінації «Висхідна зірка» від видання American Cinematographer.

    Інцидент стався під час сцени, в якій Алек Болдуін стріляв холостими патронами.

    Гатчінс була доставлена вертольотом до лікарні Університету Нью-Мексико, де вона була оголошена мертвою. Крім того, постраждав режисер Джоел Соуз. Зараз він знаходиться в критичному стані.

    Раніше стало відомо, що постріл з пістолета, який убив на знімальному майданчику жінку-оператора, зробив знаменитий голлівудський актор Алек Болдуін. Представник офісу шерифа округу Санта-Фе Хуан Ріос повідомив, що стосовно Болдуіна поки не висунуто звинувачень.

    Теги: США кіно вбивство артист Twitter актор
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    Вбивство українки: Болдуін вперше прокоментував трагедію на зйомках фільму