Вбивство поліцейського у Чернігові: суд залишив підозрюваних під вартою

Захисники підозрюваних намагалися оскаржити рішення суду першої інстанції щодо тримання їх підзахисних під вартою

Чернігівський апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для чотирьох підозрюваних у вбивстві поліцейського в Чернігові. Про це повідомляє пресслужба Чернігівської обласної прокуратури.

«Деснянський районний суд Чернігова задовольнив клопотання прокурора, застосувавши до підозрюваних запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», – зазначили у прокуратурі.

За даними відомства, захисники підозрюваних намагалися оскаржити рішення суду першої інстанції щодо тримання їх підзахисних під вартою, але скарги не задовільнили.

Підозрюваним інкримінують вчинення умисного вбивства (п. 12. ч. 2 ст. 115 КК України), а також незакінчений замах на вбивство двох осіб, за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 15 п. 1, п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України).

Як повідомлялося, 2 жовтня на вулиці Незалежності в Чернігові група молодиків напала на поліцейських. Внаслідок цього один з них загинув, другого доставили до лікарні. Інцидент трапився в одному з супермаркетів в Чернігові.

Нагадаємо, повідомляли, у Харкові трьох поліцейських підозрюють у нападі та пограбуванні. Тоді у жовтні 2020 року після закінчення робочої зміни поліцейські на одній із малолюдних вулиць Харкова напали на двох перехожих.

До слова, нещодавно у Києві жорстоко побили активіста. За словами очевидців, на чоловіка напали троє невідомих в балаклавах. Вони спочатку плеснули в обличчя жертви невідомою хімічною речовиною, після чого почали бити металевими кастетами.