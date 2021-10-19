Миколаївський патрульний встановив рекорд України на острові Джарилгач (фото)

Дату встановлення рекорду Дмитро обрав не просто так, присвятивши забіг захисникам та захисницям України

14 жовтня Дмитро Бажин подолав дистанцію у 44 кілометри за 7 годин

Український патрульний з Миколаєва встановив новий рекорд, пробігши острів Джарилгач – найбільший острів України та Чорного моря.

14 жовтня Дмитро Бажин подолав дистанцію у 44 кілометри за 7 годин, повідомляє пресслужба патрульної поліції України.

«У дитинстві я все фантазував, як одного разу візьму та й перейду Джарилгач, від початку й до кінця. Дитинство вже давно позаду, а мрія лишилася», – зазначив Дмитро.

Дату встановлення рекорду Дмитро також обрав не просто так, присвятивши забіг захисникам та захисницям України.

Стартував поліцейський в одному з найкрасивіших місць острова. Там, де в Чорне море впадають дві затоки, Джарилгацька та Каркінітська. Перед забігом останні настанови бігуну давала його мама Ірина.

«Він довго себе готував, і морально, і фізично. Тож будемо сподіватися, що все буде добре», – зазначила жінка.

Фінішував Дмитро в Лазурному, добігши до останнього метра острова, де його зустрічала група підтримки, а експерти з Національного реєстру оголосили новий рекорд України – 10 бігових дистанцій бездоріжжям довжиною 44 кілометри.

Нагадаємо, кизиловий сад українського підприємця претендує на світовий рекорд.

Також, у Кропивницькому обрали найбільшого гарбуза.

Як повідомлялося, на Одещині у селищі Любашівка місцеві мешканці виклали найбільшу мапу України з ковбасної нарізки і тим самим встановили рекорд України.