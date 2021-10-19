Миколаївський патрульний встановив рекорд України на острові Джарилгач (фото)
14 жовтня Дмитро Бажин подолав дистанцію у 44 кілометри за 7 годин
Український патрульний з Миколаєва встановив новий рекорд, пробігши острів Джарилгач – найбільший острів України та Чорного моря.
14 жовтня Дмитро Бажин подолав дистанцію у 44 кілометри за 7 годин, повідомляє пресслужба патрульної поліції України.
«У дитинстві я все фантазував, як одного разу візьму та й перейду Джарилгач, від початку й до кінця. Дитинство вже давно позаду, а мрія лишилася», – зазначив Дмитро.
Дату встановлення рекорду Дмитро також обрав не просто так, присвятивши забіг захисникам та захисницям України.
Стартував поліцейський в одному з найкрасивіших місць острова. Там, де в Чорне море впадають дві затоки, Джарилгацька та Каркінітська. Перед забігом останні настанови бігуну давала його мама Ірина.
«Він довго себе готував, і морально, і фізично. Тож будемо сподіватися, що все буде добре», – зазначила жінка.
Фінішував Дмитро в Лазурному, добігши до останнього метра острова, де його зустрічала група підтримки, а експерти з Національного реєстру оголосили новий рекорд України – 10 бігових дистанцій бездоріжжям довжиною 44 кілометри.
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