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    Миколаївський патрульний встановив рекорд України на острові Джарилгач (фото)

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    Дату встановлення рекорду Дмитро обрав не просто так, присвятивши забіг захисникам та захисницям України - Миколаївський патрульний встановив рекорд України на острові Джарилгач (фото)
    Дату встановлення рекорду Дмитро обрав не просто так, присвятивши забіг захисникам та захисницям України
    фото пресслужба поліції

    14 жовтня Дмитро Бажин подолав дистанцію у 44 кілометри за 7 годин

    Український патрульний з Миколаєва встановив новий рекорд, пробігши острів Джарилгач – найбільший острів України та Чорного моря.

    14 жовтня Дмитро Бажин подолав дистанцію у 44 кілометри за 7 годин, повідомляє пресслужба патрульної поліції України.

    «У дитинстві я все фантазував, як одного разу візьму та й перейду Джарилгач, від початку й до кінця. Дитинство вже давно позаду, а мрія лишилася», – зазначив Дмитро.

    Дату встановлення рекорду Дмитро також обрав не просто так, присвятивши забіг захисникам та захисницям України.

    Стартував поліцейський в одному з найкрасивіших місць острова. Там, де в Чорне море впадають дві затоки, Джарилгацька та Каркінітська. Перед забігом останні настанови бігуну давала його мама Ірина.

    «Він довго себе готував, і морально, і фізично. Тож будемо сподіватися, що все буде добре», – зазначила жінка.

    Фінішував Дмитро в Лазурному, добігши до останнього метра острова, де його зустрічала група підтримки, а експерти з Національного реєстру оголосили новий рекорд України – 10 бігових дистанцій бездоріжжям довжиною 44 кілометри.

    Нагадаємо, кизиловий сад українського підприємця претендує на світовий рекорд.

    Також, у Кропивницькому обрали найбільшого гарбуза.

    Як повідомлялося, на Одещині у селищі Любашівка місцеві мешканці виклали найбільшу мапу України з ковбасної нарізки і тим самим встановили рекорд України.

    Теги: Чорне море Миколаїв рекорд поліція
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    Миколаївський патрульний встановив рекорд України на острові Джарилгач (фото)