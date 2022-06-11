Вечірка в стилі «фільтраційної зони». Милованов потратив у скандал

Користувачі соцмережі обурила інформація про вечірку

Ексміністр розвитку економіки, торгівлі та сільйьского господарства, президент Київської школи економіки Тимофій Милованов заявив про організацію шокуючої вечірки у стилі війни. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook

«Ця подія змінить тебе. Твої пріоритети в житті зміняться. Ти зрозумієш і сприймеш відповідальність всього світу, як свою особисту, виграти цю війну та зупинити Росію. Буде фільтраційна зона, вечеря в стилі бомбосховища, та занурення в досвід війни та військових злочинів», – пише ексміністр.

Милованов зазначає, що війну складно зрозуміти без досвіду війни. І ця вечірка потрібна для того, щоб іноземці зрозуміли українців.

«Якщо Нью-Йоркська подія вийде гарно, ми проведемо такі ж події в інших містах світу. Почнемо з Лондону та Берліну», – додав президент KSE.

Користувачі соцмережі обурила дана інформація: «Робити з війни атракіон це найбридкіша дікуха».

«Пане Тимофію, це не надає іноземцям досвід війни. Але це точно знецінює страждання українців», – коментують читачі.

Нагадаємо, з перших днів повномасштабного вторгнення російських військ в Україну в різних її районах під обстріли та авіаудари потрапляють мирні громадяни, автомобілі швидкої допомоги, дитячі будинки, лікарні та житлові райони.