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    Події в Україні

    Обстріл Харківщини: під завалами загинули чотири людини (фото)

    Після прильоту на територію Чкалівської громади сталось руйнування приватного будинку - Обстріл Харківщини: під завалами загинули чотири людини (фото)
    Після прильоту на територію Чкалівської громади сталось руйнування приватного будинку
    фото: ДСНС

    10 червня стався масований обстріл приватного сектору м. Дергачі

    За минулу добу на Харківщині сталося 13 пожеж, спричинених ворожими обстрілами. Так, пожежі трапились у Київському районі Харкова (1), а також Чугуївському (8) та Харківському (4) районах області. В результаті цих пожеж постраждали житлові будинки, господарчі споруди, виробничі будівлі, легкові автомобілі, а також екосистеми. Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Харківській області.

    Ворог продовжує нищити сільськогосподарські об’єкти та запаси зерна. Снаряд потрапив до складського приміщення одного з товариств на території Чкалівської громади. Сталось загоряння на площі 50 кв. м.

    Вдень 10 червня стався масований обстріл приватного сектору у м. Дергачі. Трапилось відразу чотири пожежі у приватних будинках. Дві людини зазнали поранень.

    Після ще одного прильоту на територію Чкалівської громади сталось руйнування будівельних конструкцій приватного будинку, де загинули відразу чотири людини. Рятувальники допомогли дістати їхні тіла з-під завалів.

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    Обстріл Харківщини: під завалами загинули чотири людини (фото)
    Обстріл Харківщини: під завалами загинули чотири людини (фото)
    Обстріл Харківщини: під завалами загинули чотири людини (фото)
    Обстріл Харківщини: під завалами загинули чотири людини (фото)
    Обстріл Харківщини: під завалами загинули чотири людини (фото)
    Обстріл Харківщини: під завалами загинули чотири людини (фото)
    фото: ДСНС

    Як повідомлялося, інтенсивність ворожих обстрілів по Харкову зменшилась, проте російські війська стали бити по місту бомбами та ракетами більшої потужності.

    Читайте також: Війна РФ проти України. Ситуація в регіонах на ранок 11 червня
    Теги: пожежа росія окупанти ДСНС війна Харківщина Україна окупація #stoprussia
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    Обстріл Харківщини: під завалами загинули чотири людини (фото)