Обстріл Харківщини: під завалами загинули чотири людини (фото)

Після прильоту на територію Чкалівської громади сталось руйнування приватного будинку

10 червня стався масований обстріл приватного сектору м. Дергачі

За минулу добу на Харківщині сталося 13 пожеж, спричинених ворожими обстрілами. Так, пожежі трапились у Київському районі Харкова (1), а також Чугуївському (8) та Харківському (4) районах області. В результаті цих пожеж постраждали житлові будинки, господарчі споруди, виробничі будівлі, легкові автомобілі, а також екосистеми. Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Харківській області.

Ворог продовжує нищити сільськогосподарські об’єкти та запаси зерна. Снаряд потрапив до складського приміщення одного з товариств на території Чкалівської громади. Сталось загоряння на площі 50 кв. м.

Вдень 10 червня стався масований обстріл приватного сектору у м. Дергачі. Трапилось відразу чотири пожежі у приватних будинках. Дві людини зазнали поранень.

Після ще одного прильоту на територію Чкалівської громади сталось руйнування будівельних конструкцій приватного будинку, де загинули відразу чотири людини. Рятувальники допомогли дістати їхні тіла з-під завалів.

Як повідомлялося, інтенсивність ворожих обстрілів по Харкову зменшилась, проте російські війська стали бити по місту бомбами та ракетами більшої потужності.