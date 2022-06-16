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    Події в Україні

    Вибух у Чорнобаївці: прокуратура розповіла подробиці

    Прокуратура відкрила кримінальну справу за фактом вибуху у Чорнобаївці - Вибух у Чорнобаївці: прокуратура розповіла подробиці
    Прокуратура відкрила кримінальну справу за фактом вибуху у Чорнобаївці
    фото з відкритих джерел

    Двоє людей загинуло, ще п’ятеро – поранені

    У тимчасово окупованій Чорнобаївці Херсонської області стався вибух, внаслідок якого постраждали місцеві жителі. Офіс генерального прокурора відкрив провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни. Про це повідомляє пресслужба відомства.

    «Херсонською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)», – йдеться в повідомленні.

    За даними слідства, 15 червня 2022 року у селі Чорнобаївка Херсонської області стався вибух у районі ринку в центрі населеного пункту. Загинуло двоє місцевих людей, ще п’ятеро отримало тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

    «Наразі у кримінальному провадженні проводяться невідкладні слідчі дії, спрямовані на швидке, повне і неупереджене дослідження обставин кримінального правопорушення. Правоохоронці вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил Російської Федерації», – зазначили в прокуратурі.

    Раніше радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань назвав вибух в районі ринку Чорнобаївки терористичним актом.


    Теги: вибух росія окупанти війна Офіс Генерального прокурора Херсонщина Україна окупація #stoprussia
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    Вибух у Чорнобаївці: прокуратура розповіла подробиці