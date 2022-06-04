Гауляйтеру росіян у Чорнобаївці оголошено підозру (відео)

Зраднику загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна

Юрій Турульов добровільно погодився на пропозицію окупантів очолити незаконний орган влади

Гауляйтер росіян на тимчасово окупованій території Чорнобаївської територіальної громади отримав підозру. Це Юрій Турульов, він – колишній керівник місцевої автостанції, інформує Служба безпеки України.

Чоловік добровільно погодився на пропозицію окупантів очолити незаконний орган влади та обійняв посаду так званого «голови адміністрації Чорнобаївської територіальної громади Херсонської області».

Гауляйтер не просто є прихильником «русского мира», але й займається переслідуванням проукраїнськи налаштованих мешканців і незаконно розпоряджається комунальним майном.

Наразі йому оголошено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Зраднику загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Нацполіції за процесуального керівництва прокуратури та оперативного супроводу СБУ.

Нагадаємо, Збройні Сили України знову завдали удару по позиціях російських військ у Чорнобаївці в Херсонській області. В результаті був знищений склад боєприпасів окупантів.

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