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    Події в Україні

    Вибух у Чорнобаївці: радник голови ОВА розповів деталі

    Окупанти хочуть залякати людей та помститись за влучні попадання ЗСУ по їхнім складам - Вибух у Чорнобаївці: радник голови ОВА розповів деталі
    Окупанти хочуть залякати людей та помститись за влучні попадання ЗСУ по їхнім складам
    фото з відкритих джерел

    «Це ніщо інше, як терористичний акт від Росії»

    Вибух в районі ринку Чорнобаївки – це ніщо інше, як терористичний акт. Про це повідомив радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань.

    «Це ніщо інше, як терористичний акт від Росії. Окупанти хочуть залякати людей та помститись за влучні попадання ЗСУ по їхнім артилерійським складам. Намагаються збити високий бойовий дух жителів Херсонщини, вбиваючи мирних людей. Просто так. Помстимось за кожного», – написав Хлань.

    Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованій Чорнобаївці Херсонської області стався вибух, внаслідок якого постраждали місцеві жителі. Також є жертви.

    До цього, в окупованій Киселівці (Чорнобаївська сільська громада Херсонської області) відбулась перестрілка між військовими РФ чеченської та бурятської національності. В нічному інциденті відзначились по понад 50 учасників з кожного боку.

    Теги: росія окупанти війна Херсонщина Україна окупація #stoprussia
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    Вибух у Чорнобаївці: радник голови ОВА розповів деталі