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У Криму знову пролунали вибухи: цього разу під Сімферополем – ЗМІ 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
У Криму знову пролунали вибухи: цього разу під Сімферополем – ЗМІ 
Окупований Крим сьогодні штормить 
Вікіпедія

Над окупованим селищем Гвардійське піднімається дим 

На військовій авіабазі біля окупованого Сімферополя удень 16 серпня пролунало кілька вибухів. Над районом здіймається чорний дим. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Як стверджує видання «Комерсант», вибухи сталися на військовій авіабазі в смт Гвардійське. Російські ЗМІ пишуть, буцімто перевіряється версія з атакою малим безпілотним літальним апаратом на склад боєприпасів.

У Криму знову пролунали вибухи: цього разу під Сімферополем – ЗМІ  фото 1

Офіційні особи так званої «влади» Криму поки що не коментують ситуацію. 
 
Зазначимо, що смт Гвардійське розташоване в декількох сотнях кілометрів від лінії фронту. Там є військова авіабаза окупантів. Як свідчать знімки з повітря, на аеродромі також базуються військові літаки ворогів.

3 фото
На весь екран

Нагадаємо, сьогодні у тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи. У Джанкойському районі здетонувало сховище боєприпасів. 

Пізніше міністерство оборони РФ заявило, що причиною вибухів на околицях Джанкоя в окупованому Криму є нібито загоряння на майданчику тимчасового зберігання боєприпасів.

Згодом міністерство оборони країни-агресорки Росії заявило, що вибухи під Джанкоєм в тимчасово окупованому Криму сталися нібито в результаті диверсії.

Теги: Крим вибух

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