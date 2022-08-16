Окупанти розширили в Криму режим надзвичайної ситуації: Аксьонов каже про згорілі будинки

Режим запроваджено у Джанкойському районі

Детонацію боєприпасів у військовій частині під окупованим Джанкоєм вороги визнали надзвичайною ситуацією, повідомив так званий «глава» півострова Сергій Аксьонов.

«Ми в режимі надзвичайної ситуації перебуваємо», – сказав Аксьонов російським журналістам у вівторок, коментуючи обстановку в Джанкойському районі.

Таким чином окупанти розширюють межі режиму надзвичайної ситуації регіонального характеру, який було запроваджено раніше через вибухи в Новофедорівці, з урахуванням постраждалих населених пунктів у Джанкойському районі.

За словами Аксьонова, у найближчих до військової частини населених пунктах є згорілі будинки. За його даними, людей у зону оточення не пускають. «Комісія з оцінки збитків» розпочне роботу після того, як припиняться вибухи. Тобто імовірно, що наразі детонація боєприпасів ще триває.

Як повідомила «влада» Криму, наразі вже затримано одного мародера – він виносив продовольство з магазину. При цьому приблизно 20 людей ще залишаються у підвалах будинків, оскільки відмовляються від евакуації, додав самопроголошений «глава» окупованого Криму.

Крім військового складу та залізничного полотна, за даними окупантів, збитки завдано лініям електропередач, електростанції, та житловим будинкам.

Нагадаємо, сьогодні у тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи. У Джанкойському районі здетонувало сховище боєприпасів.

Пізніше міністерство оборони РФ заявило, що причиною вибухів на околицях Джанкоя в окупованому Криму є нібито загоряння на майданчику тимчасового зберігання боєприпасів.

Згодом міністерство оборони країни-агресорки Росії заявило, що вибухи під Джанкоєм в тимчасово окупованому Криму сталися нібито в результаті диверсії.

Пізніше стало відомо, що у Криму знову пролунали вибухи: цього разу під Сімферополем.