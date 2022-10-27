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Вибухи у Запоріжжі. Окупанти атакували передмістя

Альона Боженко
glavcom.ua
Вибухи у Запоріжжі. Окупанти атакували передмістя
Окупанти обстріляли околиці Запоріжжя
фото ілюстративне

Інформації про постраждалих наразі немає

Від ворожих обстрілів постраждали околиці Запоріжжя та передмістя. Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

Куртєв зауважив, що є інформація про виникнення пожежі.

«На цей час об‘єкти інфраструктури залишаються без електропостачання. В деяких будівлях вилетіли шибки. Роботи тривають. Інформація уточнюється», – повідомив секретар Запорізької міської ради.

Інформації про постраждалих наразі немає.

Нагадаємо, ввечері, 26 жовтня, у Павлограді (Дніпропетровська область) пролунали звуки вибухів.

Також вночі вибухи пролунали у Запоріжжі. Сталося це після сигналу про ракетну небезпеку.

Теги: Запоріжжя окупанти

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