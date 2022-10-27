Вибухи у Запоріжжі. Окупанти атакували передмістя

Інформації про постраждалих наразі немає

Від ворожих обстрілів постраждали околиці Запоріжжя та передмістя. Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

Куртєв зауважив, що є інформація про виникнення пожежі.

«На цей час об‘єкти інфраструктури залишаються без електропостачання. В деяких будівлях вилетіли шибки. Роботи тривають. Інформація уточнюється», – повідомив секретар Запорізької міської ради.

Інформації про постраждалих наразі немає.

Нагадаємо, ввечері, 26 жовтня, у Павлограді (Дніпропетровська область) пролунали звуки вибухів.

Також вночі вибухи пролунали у Запоріжжі. Сталося це після сигналу про ракетну небезпеку.