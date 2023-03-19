Російський командир списав самогубство солдата на загибель у бою (перехоплення)
Російський військовий вистрелив собі в голову
Військовослужбовець РФ розповів про низький морально-психологічний стан солдатів-співвітчизників та самогубство одного з окупантів. Про це свідчить перехоплення розмови окупанта Головним управлінням розвідки України.
«Так, прийшов з наряду, нах*й, автомат взяв, нах*й, голову разх*ярив и все», – говорить солдат РФ телефоном.
Командир підрозділу, за словами росіянина, списав самогубство солдата на загибель в бою, щоб родині заплатили 5 млн рублів.
«Бачиш, навіть про родину не подумав… Ну тому що все за*бало», – каже солдат.
Він також похвалив свого командира «за справедливість», тому що за самостріл родина загиблого нічого не отримає.
Раніше двоє військових РФ обговорили факти пияцтва в армії, через що окупанти навіть потрапляють у полон до ЗСУ.
Також російський загарбник розповів своїй співрозмовниці як вбив двох беззбройних українських військових.
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