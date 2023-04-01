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«Усюди трупи валяються»: окупант скаржиться на жахливе становище росіян (перехоплення)

Надія Карбунар
glavcom.ua
«Усюди трупи валяються»: окупант скаржиться на жахливе становище росіян (перехоплення)
Окупанти шоковані через великі втрати на передовій
фото з відкритих джерел

Російський військовий заявив, що його відправили на три дні на передову, де він добряче набрався страху

Російські окупанти продовжують жалітись на своє жахливе становище в Україні та постійні обстріли Збройних сил України. Про це повідомляє Головне управління розвідки, яке опублікувало чергове перехоплення розмови загарбника зі знайомим.

Російський військовий заявив, що його відправили на три дні на передову, де він добряче набрався страху.

«Сидиш, думаєш, що бліндаж здує. Так обстрілюють. Я не висовуюся нікуди в принципі», – розповідає окупант.

Також він поскаржився на велику кількість трупів російських військових, коли його перекинули на чергову позицію.

«Просто трупи валяються навколо всюди», – бідкається російський військовий.

Також він розповів, що командування загарбникам майже нічого не видає і іноді вони повинні битися між собою за їжу.

Раніше дружина мобілізованого росіянина з Мурманської області поскаржилася, що її чоловік не проходить по жодному списку міноборони РФ, а це значить, що ніхто не дізнається, якщо ЗСУ раптом ліквідувають його з українського фронту.

Нагадаємо, триває чотириста друга доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби противник завдав 2 ракетних, 25 авіаційних  ударів та здійснив 6 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

 

Теги: окупанти Міноборони Міноборони РФ чоловік дружина перехоплення

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