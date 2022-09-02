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Відключення Запорізької АЕС не зменшить ядерну загрозу, – Галущенко

Альона Боженко
glavcom.ua
Відключення Запорізької АЕС не зменшить ядерну загрозу, – Галущенко
Відключення ЗАЕС не зменшить потенційну загрозу
фото із відкритих джерел

Видача енергії в мережу не впливає на питання ядерної безпеки

Відключення Запорізької атомної електростанції не зменшить потенційну загрозу. Адже там залишиться ядерний матеріал. Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко під час телемарафону.

«Якщо станція не працює і не видає електроенергію, але на ній перебуває ядерний матеріал, а це очевидно, він перебуває в активній зоні і в басейнах витримки, і в сховищі відпрацьованого ядерного палива. То поки там є ядерний матеріал, є ядерна небезпека», – сказав глава Міненерго.

Галущенко додав, що те, чи видає ЗАЕС енергію в мережу, чи не видає, насправді не впливає на питання ядерної безпеки.

Нагадаємо, Галущенко підтвердив постійну присутність МАГАТЕ на території Запорізької АЕС. За його словами до двох представників агентства можуть слідкувати за електростанцією.

Як відомо, делегація МАГАТЕ сьогодні прибула на Запорізьку атомну електростанцію. Мета місії полягає у захисті атомної станції від можливої ядерної аварії. Інспектори оглянуть на АЕС об'єкти, які стосуються ядерної та радіаційної безпеки.

Голова організації Рафаель Гроссі заявив, що за кілька годин роботи на АЕС удалося зібрати багато важливої інформації і побачити «ключові речі».

Нагадаємо, що росіяни вели артобстріл заздалегідь погодженого маршруту слідування місії МАГАТЕ із Запоріжжя до ЗАЕС. Передова група ООН не могла продовжити рух з міркувань безпеки. Війська РФ напередодні візиту місії посилили провокації навколо Енергодара і ЗАЕС.

Президент України Володимир Зеленський вимагає термінової демілітаризації станції. Виходу всіх військових РФ з вибуховими речовинами, з будь-якою зброєю, звільнення станції і демілітаризація зони, як всередині, так і навколо ЗАЕС. І повний перехід станції під контроль української держави.

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Теги: АЕС Запорізька АЕС Герман Галущенко

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