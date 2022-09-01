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Місія МАГАТЕ прибула на Запорізьку АЕС (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Місія МАГАТЕ прибула на Запорізьку АЕС (відео)
Україна вимагає повний перехід ЗАЕС під свій контроль
фото ілюстративне

Рашисти обстрілювали коридор, яким їхала делегація

Делегація Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) прибула до Енергодара на Запорізьку атомну електростанцію. Про це повідомляє Енергоатом.

 

Як повідомлялося, росіяни вели артобстріл заздалегідь погодженого маршруту слідування місії МАГАТЕ із Запоріжжя до ЗАЕС. Передова група ООН не могла продовжити рух з міркувань безпеки.

Як відомо, 31 серпня 2022 року, близько 15:00 місія Міжнародного агентства з ядерної енергії прибула до Запоріжжя.

Війська РФ напередодні візиту місії посилили провокації навколо Енергодара і ЗАЕС.

Президент України Володимир Зеленський вимагає термінової демілітаризації станції. Виходу всіх військових РФ з вибуховими речовинами, з будь-якою зброєю, звільнення станції і демілітаризація зони, як всередині, так і навколо ЗАЕС. І повний перехід станції під контроль української держави.

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Теги: війна окупанти Запорізька АЕС МАГАТЕ

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