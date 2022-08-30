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Литва пропонує направити миротворців на Запорізьку АЕС

Альона Боженко
glavcom.ua
Литва пропонує направити миротворців на Запорізьку АЕС
Литва вважає за необхідне обговорити направлення миротворців до ЗАЕС
фото ілюстративне

Литва вважає, що світова спільнота ще ніколи не була ближчою до ядерної катастрофи, ніж зараз

Глава МЗС Литви Габріеліус Ландсбергіс вважає, що необхідно обговорити питання про направлення миротворців на Запорізьку АЕС. Відповідну заяву він зробив перед засіданням глав МЗС ЄС у Празі, передає «Європейська правда».

За словами глави МЗС Литви, світова спільнота ще ніколи не була ближчою до ядерної катастрофи, ніж зараз. Тому просто «висловлювати жаль щодо ситуації може бути недостатньо».

«Я думаю, нам потрібно повернутись назад до аналогічних дискусій, які ми вели майже пів року тому, про те, що, можливо, навіть військова миротворча сила, яка забезпечить ядерну безпеку всередині та навколо ЗАЕС, могла б бути обговорена і, вочевидь, є необхідною», – зауважив Габріеліус Ландсбергіс.

Раніше повідомлялося, що окупанти хочуть, щоб місія МАГАТЕ потрапила на Запорізьку атомну електростанцію через Крим або тимчасово окуповані райони Донецької та Луганської областей. У зв’язку з цим окупанти обстрілюють коридори, якими місія має дістатись до Енергодара з Києва.

Нагадаємо, що російське військове керівництво шантажує увесь світ, заявляючи про мінування Запорізької атомної електростанції (АЕС) та готовність її підірвати. За даними «Енергоатому», українська розвідка має інформацію щодо мінування енергоблоків Запорізької АЕС російськими військами.

Росія вже почала реалізовувати план щодо перепідключення ЗАЕС до російської енергосистеми (серез Крим) та відключення її від української.

Як відомо, 5 серпня окупанти обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Зафіксовано три «прильоти» безпосередньо на майданчик станції.  Рашисти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. Є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.

Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі після обстрілу росіянами Запорізької АЕС попередив про можливу ядерну катастрофу

Енергоатом попередив про можливі наслідки аварії на ЗАЕС. В разі катастрофи в Енергодарі площа потенційної зони відчуження складе до 30 тис. км² (як 10 Чорнобильських зон відчуження), а Запорізька область фактично буде втрачена для проживання та господарства. 

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Теги: АЕС Литва миротворці Запорізька АЕС

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