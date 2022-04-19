Відомий спецпризначенець звернувся до українців: Увесь народ має працювати на перемогу

Війну «стінка на стінку» ми не виграємо

Україна має чинити тотальний спротив ворогу, але не кожен українець має іти до лав ЗСУ. Про це засновник громадської організації «Аеророзвідка» підполковник Ярослав Гончар розповів у інтерв’ю «Главкому».

За словами Гончара, «люди, які не вміють ними користуватися, зі зброєю роблять більше шкоди, ніж користі». Кожен має працювати на перемогу там, де він може це зробити найкраще. Засновник «Аеророзвідки» запевнив, що зараз існує купа важливих питань, які вирішуються не на передовій.

«Народ весь має працювати на перемогу, не чекати на якусь відмашку», – пояснив Ярослав Гончар, розкритикувавши також і тих чиновників, які поводяться так, ніби тільки вони, наділені владою, можуть усе «розрулити».

Спецпризначенець згадав такі напрямки, як медицина, логістика, ремонт доріг, ремонт інфраструктури, окремо виділив питання зв’язку, без якого воювати неможливо. «Треба віддати належне нашим трьом операторам мобільного зв’язку в Україні, які підключили роумінг між операторами і всі ці заходи для полегшення зв’язку, які вони вжили», – відзначив Гончар.

Він наголосив, що важливим є також військова організація оборони та відсічі агресору. За словами полковника Гончара, «ми не маємо працювати у парадигмі совкової адміністративної вертикалі управління», бо у форматі Другої світової, «стінка на стінку», Україна російських окупантів не здолає – у тих банально більше людей і техніки.

Ярослав Гончар упевнений, що успішна тактика дій для України – це «велика кількість маленьких груп, які ми вважаємо інтелектуальними бойовими одиницями». Засновник «Аеророзвідки» порівняв такий формат протидії ворогу із бджолиними вуликом, де «одна бджола окремо мало на що може вплинути, а всі разом ведмедя можуть загризти».

Нагадаємо, Генштаб Збройних сил України визнав – учора, 18 квітня, окупанти розпочали прогнозований великий наступ на сході.