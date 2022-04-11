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    Події в Україні

    В окупованому Криму переполох через чутки про наступ українських військ

    Російські війська в окупованому Криму бояться наступу ЗСУ - В окупованому Криму переполох через чутки про наступ українських військ
    Російські війська в окупованому Криму бояться наступу ЗСУ

    Російські окупаційні війська проводять свою пропаганду на Херсонщині

    Серед особового складу російських військ на тимчасово окупованій території автономної республіки Крим поширюється інформація, що Збройні сили України планують контрнаступ у Херсонській області. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 11 квітня, 47-ї доби повномасштабної війни РФ проти нашої країни.

    Згідно з чутками, не виключається можливість успіху ЗСУ та заходу на Кримський півострів.

    Тим часом, окупаційні війська намагаються проводити заходи інформаційно-психологічного впливу на жителів Херсона та області. Для цього здійснюють розповсюдження інформаційних бюлетенів, де наводиться викривлена інформація щодо ходу бойових дій, власне обґрунтування так званої «спеціальної воєнної операції» російських окупантів. Також здійснюється розповсюдження інформації щодо російських телеграм-каналів, в яких поширюється нібито «достовірна» інформація.

    Крім того, на Херсонщині окупанти нав’язують громадянам України оформлення соціальних виплат, зокрема пенсій відповідно до норм та правил, встановлених у РФ.

    Нагадаємо, триває 47-ма доба повномасштабної війни РФ проти України.

    Росія не відмовляється від планів щодо повного захоплення території Донецької та Луганської областей.

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    Теги: Крим росія окупанти війна Генштаб Херсонщина Україна окупація #stoprussia
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    В окупованому Криму переполох через чутки про наступ українських військ