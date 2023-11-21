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Відплата за 128-му бригаду. ЗСУ розгромили окупантів під час нагородження на Херсонщині

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Відплата за 128-му бригаду. ЗСУ розгромили окупантів під час нагородження на Херсонщині
Сили оборони вдарили по ворогу 19 листопада
фото ілюстративне

Загинули 25 окупантів зі складу 810-ї бригади морської піхоти, ще близько сотні отримали поранення

Збройні Сили України в день ракетно-артилерійських військ РФ накрили велике скупчення їхніх військових з 810-ї бригади морської піхоти в Херсонській області. Про це повідомив військовослужбовець ЗСУ, засновник підрозділу «Птахи Мадяра» Роберт Бровді (Мадяр).

За словами Мадяра, ураження сталося 19 листопада в Херсонській області – в день ракетних військ та артилерії РФ під час нагородження. При цьому росіяни ретельно ховали дане місце, адже воно було на узліссі та замасковане. 

«Відплата. Бумеранг: за два тижні після атаки на 128-му. 810-та, відчуваєте біль, ми точно знаємо. За наших хлопців. За Закарпатську окрему гірсько-штурмову. Уважно стежте за некрологами, особливо у пабліках з окупованого Криму. Та навколо головного госпіталя ім Бурденко», – йдеться в повідомленні.

Загалом за даними українського воїна загинули 25 окупантів зі складу 810-ї бригади морської піхоти, ще близько сотні отримали поранення. Втрати серед командного складу росіяни ретельно приховують.

Нагадаємо, 3 листопада російські терористи вдарили по особовому складу 128-ї ОГШбЗакарпатської бригади в Запорізькій області. Тоді ж відбувалось урочисте вручення нагород до Дня артилериста. Внаслідок обстрілу загинули військовослужбовці, поранення отримали близько 30 осіб, у тому числі й цивільні.

Теги: війна ЗСУ Херсонщина росія

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