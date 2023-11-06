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Командира 128-ї бригади відсторонено від посади на час розслідування – Зеленський

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Командира 128-ї бригади відсторонено від посади на час розслідування – Зеленський
фото скріншот відео

Президент наголосив, що державі потрібно значно більше зосереджуватися на обороні

Після російського удару 3 листопада по воїнах 128-ї бригади Збройних сил України, командира бригади відсторонено від займаної посади на час розслідування. Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні.

Зеленський наголосив, що державі потрібно значно більше зосередженості на обороні. «Усім у державі, і особливо на регіональному рівні, у тилових містах, які мають відповідні ресурси допомогти та підтримати. Це стосується і того, щоб ніколи більше не повторилися такі трагедії, як із воїнами 128-ї бригади. І тих змін, яких очікують наші солдати та командири, особливо хлопці, які були мобілізовані. І нарешті, мають припинитися хвилі з будь-якими речами, які розколюють політично», – заявив глава держави.

Нагадаємо, 4 листопада стало відомо, що  російська армія завдала ракетного удару по українській військовій частині в одному з прифронтових сіл Запорізької області. Удар відбувся, ймовірно, під час шикування з нагоди Дня артилерії і ракетних військ 3 листопада. Є жертви і поранені серед військових та цивільних.

Також ЗМІ повідомили, що командир 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади Дмитро Лисюк запізнився на захід до Дня ракетних військ і артилерії, який організували поблизу лінії фронту на Запоріжжі. Як зазначається, військовослужбовці чекали на комбрига понад пів години, а потім стався ворожий удар, унаслідок якого загинули та постраждали люди.

Теги: армія розслідування Володимир Зеленський війна

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