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Удар по 128-й бригаді: ДБР повідомило, хто міг бути мішенню ворога

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Удар по 128-й бригаді: ДБР повідомило, хто міг бути мішенню ворога
Перші хвилини після удару по скупченню 128-ї бригади
фото з відкритих джерел

Командир Дмитро Лисюк приїхав на нагородження військових із запізненням

У Державному бюро розслідувань вивчають усі обставини ракетного удару по 128 окремій гірсько-штурмовій Закарпатській бригаді. Стало відомо, що однією з мішеней міг бути командир бригади, який запізнився на шикування бійців. Про це розповіла радниця з комунікацій Тетяна Сап’ян в ефірі телемарафону.

Сап’ян зазначила, що правоохоронці розглядають версію, за якою мішенню для ворога міг бути командир бригади. Раніше ЗМІ повідомляли, що командир 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади Дмитро Лисюк приїхав на нагородження військових із запізненням. Він прибув уже після атаки по скупченню бійців.

«Ймовірною мішенню міг бути комбриг, який не встиг на шикування з різних причин. Це важливо розуміти для суті справи», – сказала вона.

Нагадаємо, що головна інспекція Міністерства оборони завершила перевірку обставин ракетного удару по 128-й окремій гірсько-штурмовій Закарпатській бригаді. У відомстві зазначили, що відомі усі подробиці трагічного випадку.

«Усі, хто винен в цій трагедії, понесуть передбачене законом покарання. Я доручаю Генеральному штабу перевірити виконання безпекових протоколів у підрозділах. Звертаюся до всіх командирів, які відповідальні за безпеку воїнів: зневага до базових заходів безпеки неприпустима», – написав міністр Умєров.

Нагадаємо, 3 листопада російські терористи вдарили по особовому складу 128-ї ОГШбЗакарпатської бригади в Запорізькій області. Тоді ж відбувалось урочисте вручення нагород до Дня артилериста. Внаслідок обстрілу загинули військовослужбовці, поранення отримали близько 30 осіб, у тому числі й цивільні.

Теги: Закарпаття Запоріжжя війна

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