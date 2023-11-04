Росіяни вдарили ракетою по військових ЗСУ, яких зібрали на нагородження, повідомляють про десятки загиблих

У мережі повідомляють про 18 загиблих та 20 поранених бійців

Ані 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, ані Генштаб офіційно поки що не прокоментували подію

Російська армія завдала ракетного удару по розташуванню військової частини Збройних сил України в одному з прифронтових сіл Запорізької області. Удар відбувся, імовірно, під час шикування з нагоди Дня артилерії і ракетних військ 3 листопада. Є жертви і поранені серед військових та цивільних. Про трагедію повідомляють у соцмережах українські військові блогери, військовослужбовці та близькі до ЗСУ користувачі.

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«Це була 128-ма бригада із Закарпаття», – пише у твіттері фотограф проєкту Ukrainer Trayan Muse.

Ані 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, ані Генштаб офіційно поки що не прокоментували подію.

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У зв’язку з загибеллю воїнів 128 огшбр земляків просять утриматися від розваг – відповідне звернення в суботу оприлюднив начальник Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита.

«Прошу всіх краян, громади, підприємців у закладах громадського харчування утриматися в наступні декілька днів від будь-яких розважальних заходів, концертів тощо. Раджу відвідати храми, помолитися за наших захисників. Після офіційної інформації та з дозволу 128-ї ОГШБр буде розпорядження про вшанування полеглих воїнів», – ідеться в його дописі.

У мережі повідомляють про 18 загиблих та 20 поранених бійців.

Один із них – колишній очільник Хмельницького обласного територіального центру комплектування полковник Володимир Возний. Про його загибель на Запорізькому напрямку унаслідок бомбового удару повідомляв голова Кам’янець-Подільської районної ради Михайло Сімашкевич. За його словами, це сталося близько 10:00 3 листопада.

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«Шикування на прифронтових територіях. Розміщення особового складу в одній будівлі. Або навіть у казармах на ППД. Командування, яке піхоті малює стрілочки на мапі, опускаючись з управління корпусом до управління відділенням. Та багато інших проявів совкового ідіотизму, некомпетентності та злочинного пофігізму, від чого гинуть наші військові. Вже було багато таких історій. На жаль. Без системних змін таких історій буде ще більше.

Вічна слава вбитим. Довічне – командиру, який організував те чорне шикування», – пише блогер та громадський активіст Сергій Стерненко.

Нагадаємо, триває 619-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 71 бойове зіткнення. Загалом ворог завдав 6 ракетних та 18 авіаційних ударів, здійснив 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. На жаль, є поранені серед цивільного населення.