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Загибель бійців 128-ї бригади: Міноборони похвилинно встановило послідовність подій

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Загибель бійців 128-ї бригади: Міноборони похвилинно встановило послідовність подій
Перші хвилини після удару по скупченню 128-ї бригади
фото з відкритих джерел

На місці нагородження жодних централізованих безпекових заходів вжито не було

Головна інспекція Міноборони доповіла очільнику відомства про результати перевірки обставин ракетного удару по 128 ОГШБр. Про це міністр Рустем Умєров повідомив у Facebook.

«Зараз ми знаємо похвилинно, що і як відбулось. Розібралися, що призвело до трагедії і як її можна було уникнути. Так – там справді зібрали бійців у дворі будинку, щоб нагородити. Було проігноровано всі правила маскування. Поруч припаркували більше десяти автомобілів», – йдеться в повідомленні.

У цей час у небі був російський безпілотник-розвідник. Його зафіксували. Повітряну тривогу оголосили по всій області.

«Військових попередили про сектор, в якому працює ворожий БПЛА. Як тільки зафіксували ракетний пуск, поширили сигнал «ракетна небезпека». На місці нагородження жодних централізованих безпекових заходів вжито не було», – додав він.

Слідство у цій справі триває. Зокрема його веде ДБР.

«Усі, хто винен в цій трагедії, понесуть передбачене законом покарання. Я доручаю Генеральному штабу перевірити виконання безпекових протоколів у підрозділах. Звертаюся до всіх командирів, які відповідальні за безпеку воїнів: зневага до базових заходів безпеки неприпустима», – заявив міністр.

Нагадаємо, 3 листопада російські терористи вдарили по особовому складу 128-ї ОГШб Закарпатської бригади в Запорізькій області. Тоді ж відбувалось урочисте вручення нагород до Дня артилериста. Внаслідок обстрілу загинули військовослужбовці, поранення отримали близько 30 осіб, у тому числі й цивільні.

Теги: Закарпаття Запоріжжя війна окупанти Міноборони

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