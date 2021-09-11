Відтиснувся від підлоги 1001 раз – 9-річний хлопчик встановив рекорд України

Досягнення Артема Захарова зафіксували представники Книги рекордів України

У Мелітополі 9-річний Артем Захаров встановив рекорд України, відтиснувшись від підлоги 1001 раз. Свою силу та спритність хлопчик продемонстрував під час заходу з нагоди Дня фізичної культури та спорту. Про це «Суспільному» повідомив тренер Артема – Анатолій Зінченко.

Артем Захаров – спортсмен відокремленого підрозділу громадської організації «Українська федерація «Кіокушинкайкан карате» у Запорізькій області, багаторазовий чемпіон всеукраїнських міжнародних та обласних змагань.

Анатолій Зінченко розповідає, Артем займається карате з 5 років. До встановлення всеукраїнського рекорду підходили поступово, регулярно тренувалися.

«1 серпня цього року у рамках Турніру поколінь проходила дитяча спартакіада. Під час заходу Артем віджався рекордні 414 разів і після цього ми почали готуватися на рекорд», – розповів тренер.

Досягнення Артема зафіксували представники Книги рекордів України.

Також на Одещині школяр власноруч висадив 120 дерев. 14-річний Іван Степаненко живе у Біляївці, і задум засадити берег деревами виник три роки тому, хоча перші поодинокі спроби були ще раніше.

Раніше підполковник Війсково-морських сил Анатолій Глиненко встановив національний рекорд в номінації «Найбільша площа прапора України, розгорнутого парашутистом в повітрі».

Також у Чернівцях 23 серпня, на День Державного Прапора України, встановили національний рекорд із масового виконання пісні «Червона рута».

Читайте також: