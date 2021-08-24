На Хортиці актори театру Франка виконали «козацьку» версію гімну України (відео)

Острів Хортиця вітає українців з Днем Незалежності

До 30-річчя Незалежності України на офіційному Youtube-каналі Національного заповідника Хортиця з’явилась маловідома «козацька» версія державного гімну.

Виконавцями гімну виступили актори Національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка. Локацію для зйомок обрали легендарний острів Хортиця. На думки авторів ідеї, саме це місце української сили ідеально підходить для виконання козацького гімну.

– За основу ми взяли Гімн України, з версією якого знайомі не всі. У Вікіпедії за запитом «Ще не вмерла Україна» ви побачите незвичний варіант гімну у виконанні ансамблю аутентичного українського співу «Божичі», там є і слова, і аудіозапис. Часто його називають козацькою версією. Його також можна знайти у виконанні «Хореї Козацької». Ідея запису у виконанні акторів театру Франко належить Сусанні Карпенко, відомій постаті у традиційній українській музиці. Я ж запропонувала зробити зйомки саме на Хортиці. В цьому гімні саме мелодія створює особливий настрій під час прослуховування. Дуже енергійна та життєдайна. Чим більше ми будемо генерувати український контент, тим більше ми підсилюватиме українську культуру і тим сильнішими ми будемо, – розповіла кураторка культурних проєктів Вероніка Селега.

Фільмування кліпу на Хортиці тривало просто неба лише один день. На думку головного хормейстеру театру ім. І. Франка Сусанни Карпенко, це ще одне підтвердження, що великий острів посередині Дніпра є справжнім місцем сили. Всі учасники запису були сповнені енергії та бажання створити дійсно щось незвичайне та патріотичне на честь ювілею Незалежності держави.

– Я вперше потрапила на острів Хортиця. Містичне місце, абсолютне місце сили! Все склалося так, як не буває. Там точно щось є. Я це бачила особисто і бачила по акторах. Вони набралися натхнення, енергії, сили і ходили щасливими. Цей варіант гімну ми вивчили разом з гуртом «Божичі». Ми одразу помітили, що мелодія дуже цікава та незвична. Починаєш співати і відчуваєш потужний стовп енергії. В цій пісні закладено більше ніж ми чуємо. Це своєрідний альтернативний гімн, народний, і він мені дуже давно до вподоби. Тридцята річниця Незалежності – чудова нагода для того, аби зробити не тільки професійний аудіозапис, але і відзняти відео. І острів Хортиця ідеальна локація для такого матеріалу, козацького гімну, – впевнена Сусанна Карпенко.

Автори сподіваються, що українці позитивно відгукнуться щодо цього подарунка на День Незалежності та закликають користуватися унікальним музикальним доробком без обмежень.

Нагадаємо, у Києві на вулиці Хрещатик та площі Майдан Незалежності проходять останні приготування до параду військ до Дня Незалежності України.

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