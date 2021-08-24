Названа «Золота сотня хітів» Незалежної України

«Нас не стримував ні формат, ні вік артистів, ні стиль музики, ні продюсерські клани»

Українська музична історія у спецпроєкті «Главкома», присвяченому 30-річчю Незалежності

Інформаційно-аналітичний сайт «Главком» оприлюднив список 100 найпопулярніших українських пісень незалежності. Спеціальний проєкт до 30-річчя Незалежності України ТОП-100 золотих хітів описує історію популярної музики держави у хронологічному порядку. Кожен рік молодої країни відображений у піснях, які ставали хітами у той період, а через роки увійшли у золотий фонд української естради.

У списку твори, виконані десятками найпопулярніших артистів: від Василя Зінкевича і Тараса Петриненка до Івана Navi та Артема Пивоварова, від Раїси Кириченко, Сестрички Віки до Ірини Федишин та гурту Kazka.



«Наша мета – показати багатомільйонній аудиторії яскраві приклади успішності сучасної української, україномовної музичної культури, стимулювати інтерес до нових проєктів національного шоубізнесу, сформувати історичну музичну пам'ять у нових поколінь українців, вшанувати творчість поетів, композиторів і виконавців, які останні 30 років піднімали українську пісню на новий рівень», – зазначив головний редактор «Главкома» Микола Підвезяний.

Унікальність проєкту полягає в тому, що укладачі музичного «ТОП-100» не керувались жодними форматами, які нав’язують аудиторії комерційні музичні канали та радіостанції. «Нас не стримував ні формат, ні вік артистів, ні стиль музики, ні продюсерські клани. Головний критерій – українська пісня, популярність якої тримається роками, десятиліттями...», – наголосив Підвезяний.

Змінювалась країна, змінювались ми, змінювалась і наша музика. А час все розставив по місцях.

До вашої уваги: ТОП-100 золотих хітів Незалежної України

* Ідея проєкту реалізована за підтримки Регіональної газової компанії, що дає енергію для розвитку всій країні.

«Главком» звертається з ініціативою до кожного читача: назвіть свій «Золота хіт», якщо його не враховано у нашому списку. Ваша улюблена пісня стане 101-м, якщо її підтримають й інші українці. Надсилайте свої хіти періоду Незалежності на адресу [email protected] та пишіть на сторінку «Главкома» у соцмережі https://www.facebook.com/Glavcom.ua.