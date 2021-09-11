Законопроєкт про олігархів – погана ідея і нічим хорошим для України не закінчиться – Ніл Ферґюсон

Науковець вважає, що закон про деолігархізацію створить в Україні небезпечний прецедент

Проєкт закону про олігархів створює для України небезпечний прецедент, який нічим хорошим не закінчиться. Таку думку каналу «Україна24» висловив Старший науковий співробітник Інституту Гувера, Стенфордський університет, Ніл Ферґюсон під часу форуму YES в Києві.

«Це небезпечний прецедент – намагатися створити виняткові закони для конкретних соціальних верств. Це вже мало погано історію і саме у цій частині світу», – наголосив Ферґюсон.

За його словами, в цілому сумнівною виглядає ідея приймати спеціальні закони для категорій громадян за соціальним статусом.

«Я вважаю, що це погана ідея ставитися до людей по-різному відповідно до їхнього соціального чи майнового стану. Я говорю про ті часи, коли різні класи використовували такі слова, як «кулаки», до цих людей ставилися інакше – відповідно до закону, що діяв тоді», – додав старший науковий співробітник Інституту Гувера Стенфордського університету.

Надаємо, 2 вересня уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до спікера парламенту Дмитра Разумкова з офіційним листом, в якому відзначила невідповідність Конституції законопроекту про олігархів і запропонувала направити його в Венеційську комісію. Це рішення також підтримали 4 фракції парламенту.

10 вересня Разумков направив законопроект №5599 про олігархів для отримання висновку в Європейську комісію «За демократію через право» (Венеційську комісію). Це рішення привітали в Консультаційній місії ЄС при Україні та європейські дипломати.

Як повідомлялося, у Європейському Союзі підтримали ідею передачі проєкту закону про олігархів у Венеціанську комісію.