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    У Чернівцях встановили рекорд із виконання «Червоної рути» (відео)

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    Також учасники заспівали гімн України - У Чернівцях встановили рекорд із виконання «Червоної рути» (відео)
    Також учасники заспівали гімн України
    Скріншот із відео

    До виконання пісні «Червона рута» долучилося майже 900 людей

    У Чернівцях 23 серпня, на День Державного Прапора України, встановили національний рекорд із масового виконання пісні «Червона рута». Відео виконання пісні студія Mamay media показала з висоти пташиного польоту, пише molbuk.ua.

    Вони виконали «Червону руту» та гімн України.

    Рекорд встановили на Центральній площі Чернівців. До патріотичного флешмобу «Єдині! Горді! Незалежні!» долучилося майже 900 людей – представники всіх закладів культури міста.

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    Теги: рекорд Чернівці гімн
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    У Чернівцях встановили рекорд із виконання «Червоної рути» (відео)