У Чернівцях встановили рекорд із виконання «Червоної рути» (відео)
Також учасники заспівали гімн України
Скріншот із відео
До виконання пісні «Червона рута» долучилося майже 900 людей
У Чернівцях 23 серпня, на День Державного Прапора України, встановили національний рекорд із масового виконання пісні «Червона рута». Відео виконання пісні студія Mamay media показала з висоти пташиного польоту, пише molbuk.ua.
Вони виконали «Червону руту» та гімн України.
Рекорд встановили на Центральній площі Чернівців. До патріотичного флешмобу «Єдині! Горді! Незалежні!» долучилося майже 900 людей – представники всіх закладів культури міста.
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