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Військова служба правопорядку відзвітувала після перевірки 59-ї бригади

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Військова служба правопорядку відзвітувала після перевірки 59-ї бригади
Спецперевірка дослідила питання організації виконання бойових завдань
фото: Facebook/59-та окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка

Робоча група, що проводила перевірку в 59-й окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюка, не виявила випадків видання злочинних наказів

Комплексна робоча група здійснила службову перевірку в 59-й окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюка. Перевірка відбувалася на тлі на тлі скандалу з комбригом Богданом Шевчуком. Про це повідомляє Військова служба правопорядку ЗСУ.

«Проведено роботу з командирами підрозділів, особовим складом, здійснено перевірку прийнятих рішень та бойових розпоряджень командування бригади. Окрім того, досліджено питання організації виконання бойових завдань», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, як зазначає пресслужба, робоча група, що проводила перевірку, не виявила випадків видання злочинних наказів. Водночас, встановлено окремі факти управлінських рішень та чинники, які можуть негативно впливати на хід виконання бойових завдань військовою частиною.

«З метою недопущення такого надалі, керівництвом ЗС України прийнято належні рішення та вжито низку заходів, спрямованих на запобігання подібних випадків. Окремих посадових осіб командування бригади притягнуто до відповідальності», – додають військові.

Раніше захисниця «Азовсталі» Катерина Поліщук з позивним Пташка звернулася до президента України Володимира Зеленського, аби було проведено службове розслідування щодо дій командира 59-ї окремої мотопіхотної бригади Богдана Шевчука. За її словами, понад рік парамедикиня перебувала у зоні ведення бойових дій пліч-о-пліч з 59 ОМПБр ім. Якова Гандзюка. Пташка зазначила, що за час їхньої співпраці командували бригадою Сухаревський Вадим Олегович та професіонал військової справи Стеценко Максим Олександрович.

Проте військовослужбовиця зазначила, що через посадові рішення та «родинні зв'язки» вищого військового керівництва Богдана Шевчука було призначено на посаду командира 59 ОМПБр з квітня 2024 року.

Після заяви захисниці головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський наказав перевірити ситуацію в 59-й окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюка. Зокрема з'ясувати обставини нещодавніх втрат серед особового складу.

Теги: військові війна ЗСУ

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