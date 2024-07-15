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Втрати ворога станом на 15 липня 2024 – Генштаб ЗСУ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 15 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
Триває 872-й день повномасштабної війни в Україні
фото: Facebook/Генштаб

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1200 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 15 липня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 15 липня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 15 липня втратила:

  • особового складу ‒ близько 560290 (+1200) осіб,
  • танків ‒ 8214 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15826 (+15) од,
  • артилерійських систем – 15324 (+62) од,
  • РСЗВ – 1119 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 892 (+2) од,
  • літаків – 361 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12148 (+41),
  • крилаті ракети ‒ 2398 (+2),
  • кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 20623 (+85) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2569 (+3).
Втрати ворога станом на 15 липня 2024
Втрати ворога станом на 15 липня 2024
фото: Facebook/Генштаб

Активність флоту окупантів станом на 15 липня:

  • В Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
  • в Азовському морі три ворожі кораблі, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні;
  • в Середземному морі один ворожий корабель, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – шість суден, з них три продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – п'ять суден, з них жодне не рухалось з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 15 липня
Активність флоту окупантів станом на 15 липня
фото: Facebook/ВМС

Нині триває 872-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Генштаб втрати окупанти ЗСУ війна

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