Втрати ворога станом на 15 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1200 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 15 липня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 15 липня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 15 липня втратила:
- особового складу ‒ близько 560290 (+1200) осіб,
- танків ‒ 8214 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15826 (+15) од,
- артилерійських систем – 15324 (+62) од,
- РСЗВ – 1119 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 892 (+2) од,
- літаків – 361 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12148 (+41),
- крилаті ракети ‒ 2398 (+2),
- кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 20623 (+85) од,
- спеціальна техніка ‒ 2569 (+3).
Активність флоту окупантів станом на 15 липня:
- В Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
- в Азовському морі три ворожі кораблі, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні;
- в Середземному морі один ворожий корабель, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні.
За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – шість суден, з них три продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – п'ять суден, з них жодне не рухалось з протоки Босфор.
Нині триває 872-й день повномасштабної війни в Україні.
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