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МЗС України відреагувало на візит Орбана до Москви

Ірина Міллер
glavcom.ua
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МЗС України відреагувало на візит Орбана до Москви
фото: The Kremlin

У МЗС закликають усі держави дотримуватися принципу: «жодних домовленостей про Україну без України»

Рішення прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана здійснити візит у Москву ухвалене без узгодження з Києвом. Про це заявили в Міністерстві закордонних справ України.

«У звʼязку з візитом премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Москви 5 липня 2024 року, МЗС наголошує, що рішення здійснити цю поїздку ухвалене угорською стороною без погодження чи координації з Україною», – ідеться в коментарі МЗС України.

У МЗС України нагадали, що для нашої держави принцип «жодних домовленостей про Україну без України» залишається непорушним і закликали усі держави неухильно його дотримуватися.

Єдиним реалістичним шляхом до відновлення справедливого миру, зпзначили у МЗС України, залишається Формула миру.

Як засвідчив перший Глобальний саміт миру у Швейцарії, участь в якому взяла також Угорщина, понад сто держав і міжнародних організацій поділяють бачення миру засноване на повазі до територіальної цілісності України та Статуту ООН. Формат Саміту миру є ключовим майданчиком для пошуку шляхів відновлення справедливого миру.

«Україна залишається конструктивно налаштованою на подальшу роботу над розвитком двосторонньої співпраці та європейської інтеграції за результатами візиту Премʼєр-міністра Угорщини до Києва», - додали у Міністерстві закордонних справ України.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув до Москви. У межах візиту Орбан має зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запропонував президенту Володимиру Зеленському припинити вогонь перед початком мирних переговорів. Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква в ефірі телемарафону заявив, що президент України вислухав свого співрозмовника, але у відповідь виклав свою позицію, яка є чіткою, зрозумілою та відомою: Київ має власний план для досягнення миру.

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Теги: МЗС росія війна Угорщина Віктор Орбан Україна

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