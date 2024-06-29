Мобілізація жінок: кому з липня загрожує штраф за неоновлення даних
За неявку в ТЦК представницям деяких професій загрожує від 17 000 до 25 500 грн штрафу
Деякі українки є військовозобов'язаними і, згідно з законом про мобілізацію, мають оновити свої військово-облікові дані до 16 липня.
Загалом мобілізація жінок із 1 липня залишається добровільною. Водночас представниці деяких професій можуть оотримати штраф у розмірі 17 тисяч грн, якщо порушать правила військового обліку.
Які жінки є військовозобов'язаними
Правила призову жінок у липні залишаться незмінними. Жінки-медики зобов'язані стати на облік, а решта – за бажанням. Військовозобов'язаними є представниці таких спеціальностей:
- фізична терапія;
- медична та психологічна реабілітація;
- громадське здоров'я;
- фізична реабілітація;
- промислова фармацевтика;
- фармацевтика;
- санітарія та експертиза;
- стоматологія;
- медицина;
- медсестринство;
- технології медичної діагностики та лікування;
- біомедична інженерія;
- біотехнології та біоінженерія;
- професіонали патології;
- токсикологія;
- фармакологія;
- фізіології та епідеміологія.
Військовозобов'язані жінки отримують приписне свідоцтво, без якого вони не зможуть працевлаштуватися.
Жінки перерахованих вище професій зобов'язані стати на військовий облік та оновити свої військово-облікові дані до 16 липня. Якщо вони цього не зроблять, то їм, так само як і чоловікам, загрожує штраф за неявку в ТЦК у розмірі від 17 000 до 25 500 гривень. Їхні роботодавці також зобов'язані контролювати постановку співробітниць на облік.
Жінкам, яких виключено з військового обліку, дані в ТЦК можна не оновлювати.
Взяття жінки на облік проводиться під час здобуття медичної спеціальності в навчальному закладі або під час працевлаштування. Щоб стати на облік, медики мають пройти військово-лікарську комісію (ВЛК).
Кому з жінок не можна виїжджати за кордон
Виїзд за кордон жінкам-медикам дозволено, навіть якщо вони стоять на військовому обліку. Нині з країни не випускають тільки українок, які служать за контрактом, а також держслужбовиць.
Нагадаємо, що станом на початок червня через мобільний застосунок «Резерв+» 1 371 000 українців оновили свої дані. Серед них було 190 тис. жінок.
До слова, за даними заступниці міністра оборони Наталії Калмикової, у лавах Збройних сил України служать понад 67 000 жінок. Із них 19 000 – цивільні співробітниці, інші є військовослужбовицями.
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