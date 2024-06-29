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Мобілізація жінок: кому з липня загрожує штраф за неоновлення даних

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Мобілізація жінок: кому з липня загрожує штраф за неоновлення даних
Правила призову жінок у липні залишаться незмінними
фото: Atlantic Counsil

За неявку в ТЦК представницям деяких професій загрожує від 17 000 до 25 500 грн штрафу

Деякі українки є військовозобов'язаними і, згідно з законом про мобілізацію, мають оновити свої військово-облікові дані до 16 липня.

Загалом мобілізація жінок із 1 липня залишається добровільною. Водночас представниці деяких професій можуть оотримати штраф у розмірі 17 тисяч грн, якщо порушать правила військового обліку.

Які жінки є військовозобов'язаними

Правила призову жінок у липні залишаться незмінними. Жінки-медики зобов'язані стати на облік, а решта – за бажанням. Військовозобов'язаними є представниці таких спеціальностей:

  • фізична терапія;
  • медична та психологічна реабілітація;
  • громадське здоров'я;
  • фізична реабілітація;
  • промислова фармацевтика;
  • фармацевтика;
  • санітарія та експертиза;
  • стоматологія;
  • медицина;
  • медсестринство;
  • технології медичної діагностики та лікування;
  • біомедична інженерія;
  • біотехнології та біоінженерія;
  • професіонали патології;
  • токсикологія;
  • фармакологія;
  • фізіології та епідеміологія.

Військовозобов'язані жінки отримують приписне свідоцтво, без якого вони не зможуть працевлаштуватися.

Жінки перерахованих вище професій зобов'язані стати на військовий облік та оновити свої військово-облікові дані до 16 липня. Якщо вони цього не зроблять, то їм, так само як і чоловікам, загрожує штраф за неявку в ТЦК у розмірі від 17 000 до 25 500 гривень. Їхні роботодавці також зобов'язані контролювати постановку співробітниць на облік.

Жінкам, яких виключено з військового обліку, дані в ТЦК можна не оновлювати.

Взяття жінки на облік проводиться під час здобуття медичної спеціальності в навчальному закладі або під час працевлаштування. Щоб стати на облік, медики мають пройти військово-лікарську комісію (ВЛК).

Кому з жінок не можна виїжджати за кордон

Виїзд за кордон жінкам-медикам дозволено, навіть якщо вони стоять на військовому обліку. Нині з країни не випускають тільки українок, які служать за контрактом, а також держслужбовиць.

Нагадаємо, що станом на початок червня через мобільний застосунок «Резерв+» 1 371 000 українців оновили свої дані. Серед них було 190 тис. жінок. 

До слова, за даними заступниці міністра оборони Наталії Калмикової, у лавах Збройних сил України служать понад 67 000 жінок. Із них 19 000 – цивільні співробітниці, інші є військовослужбовицями. 

Читайте також: Чи штрафуватимуть військовозобов’язаних жінок через неоновлення даних: відповідь ТЦК
Теги: війна штраф мобілізація жінка військовозобов'язаний

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