Мобілізація жінок: кому з липня загрожує штраф за неоновлення даних

За неявку в ТЦК представницям деяких професій загрожує від 17 000 до 25 500 грн штрафу

Деякі українки є військовозобов'язаними і, згідно з законом про мобілізацію, мають оновити свої військово-облікові дані до 16 липня.

Загалом мобілізація жінок із 1 липня залишається добровільною. Водночас представниці деяких професій можуть оотримати штраф у розмірі 17 тисяч грн, якщо порушать правила військового обліку.

Які жінки є військовозобов'язаними

Правила призову жінок у липні залишаться незмінними. Жінки-медики зобов'язані стати на облік, а решта – за бажанням. Військовозобов'язаними є представниці таких спеціальностей:

фізична терапія;

медична та психологічна реабілітація;

громадське здоров'я;

фізична реабілітація;

промислова фармацевтика;

фармацевтика;

санітарія та експертиза;

стоматологія;

медицина;

медсестринство;

технології медичної діагностики та лікування;

біомедична інженерія;

біотехнології та біоінженерія;

професіонали патології;

токсикологія;

фармакологія;

фізіології та епідеміологія.

Військовозобов'язані жінки отримують приписне свідоцтво, без якого вони не зможуть працевлаштуватися.

Жінки перерахованих вище професій зобов'язані стати на військовий облік та оновити свої військово-облікові дані до 16 липня. Якщо вони цього не зроблять, то їм, так само як і чоловікам, загрожує штраф за неявку в ТЦК у розмірі від 17 000 до 25 500 гривень. Їхні роботодавці також зобов'язані контролювати постановку співробітниць на облік.

Жінкам, яких виключено з військового обліку, дані в ТЦК можна не оновлювати.

Взяття жінки на облік проводиться під час здобуття медичної спеціальності в навчальному закладі або під час працевлаштування. Щоб стати на облік, медики мають пройти військово-лікарську комісію (ВЛК).

Кому з жінок не можна виїжджати за кордон

Виїзд за кордон жінкам-медикам дозволено, навіть якщо вони стоять на військовому обліку. Нині з країни не випускають тільки українок, які служать за контрактом, а також держслужбовиць.

Нагадаємо, що станом на початок червня через мобільний застосунок «Резерв+» 1 371 000 українців оновили свої дані. Серед них було 190 тис. жінок.

До слова, за даними заступниці міністра оборони Наталії Калмикової, у лавах Збройних сил України служать понад 67 000 жінок. Із них 19 000 – цивільні співробітниці, інші є військовослужбовицями.