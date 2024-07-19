Морквяне пюре, гречаний чай. РНБО найняло Клопотенка годувати іноземних гостей: меню

За дві вечері Апарат Ради нацбезпеки і оборони заплатив 40 тис. грн фірмі Євгена Колопотенка

Порція борщу з м’ясом коштувала 230 гривень

Апарат Ради національної безпеки і оборони наймав ТОВ «Боґів» відомого шеф-кухаря та ресторатора Євгена Клопотенка для організації офіційних прийомів іноземних делегацій у форматі робочої вечері від імені секретаря РНБО. Всього таких прийомів у червні та липні 2024 року було два, повідомляє «Главком» з посиланням на дані ProZorro.

Отже, іноземців пригощали:

закусками із м’яса качки, зіньківської ковбаси, поліського мацика (порція 185 грам коштувала 320 грн);

сирами від українських фермерів (120 г вартувало 360 грн);

салатом з пшениці, копченою фетою та яловичим мациком (250 г – 290 грн);

борщем з м’ясом (440 г – 230 грн);

ребрами з печі з соусом із квасу (290 г – 470 грн);

яловичою вирізкою з дріб’янки зі ставриди з морквяним пюре (320 г – 545 грн);

сомом маринованим в гуслянці (640 г – 475 грн);

десертами гамула (110 г – 205 грн) і гречаний (100 г – 225 грн);

безалкогольними напоями малина-базилік (110/330 мл – 105 грн) і бузиновий квас (110/330 мл – 85 грн);

кавою флет-вайт (150 мл – 90 грн) і чаєм гречаним (200 мл – 105 грн).

дані: ProZorro

дані: ProZorro

Загалом, за дві вечері Апарат Ради нацбезпеки і оборони заплатив 40 тис. грн фірмі Клопотенка. Відомо, що у червні страви готувалися на 12 осіб.

За даними аналітичної системи Youcontrol, у 2023 році чистий дохід ТОВ «Боґів» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) склав 14,9 млн грн (у 2022 році – 6,9 млн грн).

Як повідомляв «Главком», японці відмовили Євгену Клопотенку у відкритті українського закладу. Причиною стала поширена в Японії думка, що борщ є російською стравою.

Читайте також: Клопотенко розповів про коронні страви для Зеленського, Порошенка та Залужного