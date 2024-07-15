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Сирський відправить перевірку до 59-ї бригади на тлі скандалу з комбригом

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Сирський відправить перевірку до 59-ї бригади на тлі скандалу з комбригом
Сирський відправить робочу групу, аби та перевірила обставини нещодавніх втрат серед особового складу бригади
фото з відкритих джерел

Раніше парамедикиня Катерина Поліщук закликала президента Зеленського провести службову перевірку командира 59-ї ОМПБр Богдана Шевчука

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський наказав перевірити ситуацію в 59-й окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюка. Зокрема з'ясувати обставини нещодавніх втрат серед особового складу. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Зокрема, Сирський відправить робочу групу на чолі з начальником Військової служби правопорядку ЗСУ Віталієм Левченком в зону відповідальності бригади.

«З метою перевірки ситуації в 59-й окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюка та з'ясування обставин нещодавніх втрат серед особового складу, головнокомандувачем Збройних сил України прийнято рішення щодо виїзду в зону відповідальності з'єднання комплексної робочої групи на чолі з начальником Військової служби правопорядку ЗСУ», – зазначено в повідомленні.

Раніше захисниця «Азовсталі» Катерина Поліщук з позивним Пташка звернулася до президента України Володимира Зеленського, аби було проведено службове розслідування щодо дій командира 59-ї окремої мотопіхотної бригади Богдана Шевчука. За її словами, понад рік парамедикиня перебувала у зоні ведення бойових дій пліч-о-пліч з 59 ОМПБр ім. Якова Гандзюка. Пташка зазначила, що за час їхньої співпраці командували бригадою Сухаревський Вадим Олегович та професіонал військової справи Стеценко Максим Олександрович.

Проте військовослужбовиця зазначила, що через посадові рішення та «родинні зв'язки» вищого військового керівництва Богдана Шевчука було призначено на посаду командира 59 ОМПБр з квітня 2024 року.

«Оскільки тисячі військовослужбовців досі залишаються виконувати бойові завдання в зоні ведення бойових дій під керівництвом Шевчука, прошу вас, пане верховний головнокомандувачу, звернути увагу та провести службову перевірку за фактами злочинних наказів, свідомої недбалості, нехтування життям та здоровʼям особового складу, дії, що призвели до гибелі великої кількості військовослужбовців, в тому числі і з високих керівних посад, егоїзм, сліпий карʼєризм, усунення всіх «незгодних» командирів, пригнічення бойового духу та приниження особового складу повною байдужістю до основної мети військовослужбовців та його, як командира у війні з ворогом», – наголосила вона.

Пташка підкреслила, що через нелюдське та непрофесійне ставлення Шевчука, вона була змушена припинити співпрацю з цією бригадою, проте, за її словами, не всі мають таку можливість через злочинні накази, які спрямовані лише «на здобування додаткових зірочок цією людиною».

«Прошу вжити заходів та усунути від прийняття важливих військових рішень людей, які не зацікавлені у збереженні особового складу, виконанні завдань та перемозі. Військова честь та честь офіцера - не пусті слова. Принаймні такими вони не повинні бути», – наголосила вона. 

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Теги: Олександр Сирський ЗСУ втрати війна скандал

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