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Зарплата військових із 1 липня: як змінилися виплати та як їх розрахувати

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Зарплата військових із 1 липня: як змінилися виплати та як їх розрахувати
Додаткова винагорода військовим нараховується за повний місяць участі у бойових діях
фото з відкритих джерел

 Міноборони запустило онлайн-калькулятор для військових

Міністерство оборони України представило новий інструмент для військовослужбовців – онлайн-калькулятор грошового забезпечення. Цей зручний сервіс дозволяє військовим самостійно розрахувати свої виплати, враховуючи звання, стаж, умови служби та участь у бойових діях.

Згідно з українським законодавством, а саме з положеннями Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», а також Постановою Кабінету Міністрів України № 704, грошове забезпечення військовослужбовців складається з кількох частин.

По-перше, це щомісячні основні виплати, які включають посадовий оклад, оклад за військовим званням та надбавку за вислугу років.

По-друге, військові отримують додаткові виплати, такі як підвищення посадового окладу, надбавки за службу в складних умовах або зоні бойових дій, доплати за виконання особливих завдань, винагороду за кібербезпеку, а також премії та одноразові винагороди.

Крім того, існують одноразові доплати та допомоги, наприклад, при укладанні контракту або під час лікування. У зв'язку з воєнним станом військові отримують додаткові винагороди: 30 000 грн – за виконання бойових завдань поза зоною бойових дій; 50 000 грн – за управління військами; 100 000 грн – за безпосередню участь у бойових діях, ураження ворожої техніки або порятунок військової техніки під обстрілом.

Важливо зазначити, що додаткова винагорода військовим нараховується за повний місяць участі у бойових діях. Якщо військовослужбовець брав участь у бойових діях неповний місяць, сума винагороди буде відповідно зменшена.

Крім того, військові, які отримали поранення та перебувають на лікуванні у стаціонарі, а також родини військовополонених, зниклих безвісти та загиблих мають право на додаткові виплати. Зокрема, розмір виплат для поранених та родин полонених/зниклих безвісти становить 100 000 грн, а для родин загиблих – не менше 15 млн грн.

До слова, голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький попередив, що ситуація в енергосистемі України буде ще важчою до кінця липня. 

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Теги: поранення військові Міноборони зарплата

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