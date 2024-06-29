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Латвійський ексдепутат, що воює за Україну, озвучив проблеми на фронті

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Латвійський ексдепутат, що воює за Україну, озвучив проблеми на фронті
Доброволець батальйону «Карпатська Січ» назвав проблему в українській армії
фото: armyinform.com.ua

Снаряди, виготовлені за стандартами НАТО, далеко не завжди підходять під те озброєння, яке використовують українські військові

Силам оборони України бракує снарядів для артилерії, танків і мінометів. Значна кількість проблем пов’язана з тим, що в нашій армії є дуже багато техніки, виготовленої ще за радянських часів. Про це заявив доброволець батальйону «Карпатська Січ», колишній депутат латвійського сейму Юріс Юраш в інтерв’ю Наталії Островській.

«І ті держави, які мали снаряди, техніку, вони вже давно передали Україні. І якщо їх не виробляють в жодній з країн НАТО, то звідки їх взяти, якщо заново не починати їх виробляти. Тому що нічого не дасть, якщо ти доставиш снаряди іншого калібру, стандарту НАТО, коли основна частина воює радянською технікою. Тут є така проблема, яку непросто вирішити», – зауважив Юраш.

Нагадаємо, членкиня української делегації та голова тимчасової спецкомісії Верховної Ради з питань моніторингу отримання та використання західного озброєння Олександра Устінова в інтерв'ю «Главкому» розповіла, що нестача боєприпасів та запчастин до техніки виникла через те, що їх не виробляли у достатній кількості, так як західні країни не були готові до таких інтенсивних бойових дій в Європі.

До слова, в Україну прибула перша партія боєприпасів, які були закуплені в рамках чеської ініціативи.  

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Теги: фронт війна НАТО боєприпаси зброя

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