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Арсеній Яценюк Експремʼєр України, голова Київського безпекового форуму

Сильний Захід разом з Україною повинен змусити Росію до відступу

glavcom.ua
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Чому запрошення Украъни на переговори з НАТО є кроком вперед
фото: depositphotos.com

Щоб Україна стала сильною, сильним має стати Захід

Пане Державний секретарю, щоб Україна стала сильною, сильним має стати Захід.

Сьогодні я у Вашингтоні, де на запрошення наших колег з НАТО і Атлантичної Ради беру участь у Громадському Форумі НАТО у рамках ювілейного Саміту Альянсу.

Менше року тому Київський Безпековий Форум разом з Атлантичною Радою закликав Альянс офіційно запросити Україну до переговорів про вступ.

Таке рішення не має альтернативи, і саме цю ідею наполегливо просувають десятки, якщо не сотні, провідних світових – американських, європейських, українських – політиків і дипломатів.

Ми знаємо, що ми праві. Це відбудеться рано чи пізно.

А сьогодні вранці у Вашингтоні ми зібралися на робочу розмову, щоб обговорити найважливіші сигнали колегам з американської адміністрації.

Коли Держсекретар США Ентоні Блінкен каже, що Україна має бути у кращій переговорній позиції, можливо, є нерозуміння того, що Путін жодним чином не планує вести переговори з Україною. Не Україна повинна розмовляти з Росією.

Сильний Захід разом з Україною повинен змусити Росію до відступу.

Саме цьому повинен бути присвячений Саміт НАТО.

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Теги: саміт путін Україна переговори США НАТО війна росія

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Арсеній Яценюк

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