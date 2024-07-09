Сильний Захід разом з Україною повинен змусити Росію до відступу
Щоб Україна стала сильною, сильним має стати Захід
Пане Державний секретарю, щоб Україна стала сильною, сильним має стати Захід.
Сьогодні я у Вашингтоні, де на запрошення наших колег з НАТО і Атлантичної Ради беру участь у Громадському Форумі НАТО у рамках ювілейного Саміту Альянсу.
Менше року тому Київський Безпековий Форум разом з Атлантичною Радою закликав Альянс офіційно запросити Україну до переговорів про вступ.
Таке рішення не має альтернативи, і саме цю ідею наполегливо просувають десятки, якщо не сотні, провідних світових – американських, європейських, українських – політиків і дипломатів.
Ми знаємо, що ми праві. Це відбудеться рано чи пізно.
А сьогодні вранці у Вашингтоні ми зібралися на робочу розмову, щоб обговорити найважливіші сигнали колегам з американської адміністрації.
Коли Держсекретар США Ентоні Блінкен каже, що Україна має бути у кращій переговорній позиції, можливо, є нерозуміння того, що Путін жодним чином не планує вести переговори з Україною. Не Україна повинна розмовляти з Росією.
Сильний Захід разом з Україною повинен змусити Росію до відступу.
Саме цьому повинен бути присвячений Саміт НАТО.
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