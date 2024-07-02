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Українські сили атакують обмежені позиції росіян на Сумщині: аналіз ISW

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Українські сили атакують обмежені позиції росіян на Сумщині: аналіз ISW
фото: Генштаб ЗСУ

Будь-які російські наступальні дії в Сумській області матимуть на меті відвернути увагу ЗСУ від інших критичних ділянок лінії фронту

Бій біля Журавки на Сумщині може свідчити про те, що окупанти встановили постійну присутність на цих позиціях, потенційно готуючись до наступальної операції в Сумській області, або те, що ці позиції – результат обмеженого транскордонного рейду. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

30 червня та 1 липня російські війська продовжували наступальні операції на північ від Харкова в районі Липців і Глибокого та на північний схід від Харкова в районі Вовчанська, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Опубліковані 30 червня кадри з геолокацією показують, як українські сили обстрілюють обмежені позиції росіян у будинках і лісі на північ від села Журавка Сумської області (менше двох кілометрів від кордону та приблизно за 35 кілометрів на північний схід від Сум).

«Наразі незрозуміло, чи російські сили встановили постійну присутність на цих позиціях, потенційно готуючись до більшої російської наступальної операції в Сумській області, чи ці позиції були результатом обмеженого транскордонного російського рейду в Сумську область», – йдеться у звіті.

ISW продовжує оцінювати, що будь-які російські наступальні дії в Сумській області матимуть на меті притиснути та відвернути українські сили від інших критичних ділянок лінії фронту.

Українські сили нещодавно відновили втрачені позиції поблизу Кремінної, тоді як російські сили нещодавно просунулися поблизу Кремінної під час продовження боїв уздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна 1 липня.

Російський блогер стверджував, що війська РФ зайняли половину Стельмахівки (на південний схід від Куп’янська), але ISW спостерігав лише візуальне підтвердження того, що російські війська незначно зайшли на східну околицю населеного пункту.

Російські війська 1 липня продовжили наземні наступи на Сіверському напрямку, проте підтверджених змін на лінії фронту не було. Російський військовий блогер стверджував, що війська РФ захопили південну частину Спірного (на південний схід від Сіверська), але бої тривають на околицях населеного пункту.

1 липня російські війська продовжували наступ у районі Часового Яру та на Торецькому напрямку, однак підтверджених змін лінії фронту не було.

Російські сили нещодавно просунулися на захід від Авдіївки на тлі наступальних операцій у цьому районі 1 липня. Ворожі війська просунулися на північ і південь від Сокола. Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 1 липня, показують, що війська РФ нещодавно просунулися на південь від Нетайлового.

Російські війська 1 липня продовжували наступальні дії на захід і південний захід від Донецька та обстріли в районі кордону Донецької і Запорізької областей, але підтверджених змін на лінії фронту не було. 

30 червня та 1 липня тривали позиційні бойові дії на заході Запорізької області в районі Роботиного, Вербового (на схід від Роботиного), Новоданилівки (на північ від Роботиного) та Малої Токмачки (на північний схід від Роботиного).

1 липня тривали позиційні бойові дії на східному (лівому) березі Херсонської області та на островах дельти Дніпра.

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Теги: війна фронт наступ

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