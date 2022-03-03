Військові РФ обстріляли лікарню у Василівці. Є загиблі

Колектив лікарні продовжує надавати медичну допомогу населенню Василівської громади

1 та 2 березня російські військові обстріляли медичний заклад у місті Василівка Запорізької області. Внаслідок цього троє людей загинули, четверо отримали тяжкі поранення. Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.

Відомо, що військовослужбовці збройних сил РФ обстріляли хірургічний та санітарний відділи КНП “Василівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування”.

У закладі пошкоджено приймальне, реанімаційне та хірургічне відділення. Наразі є проблеми з водо- та електропостачанням й опаленням. Однак медичні працівники цієї лікарні продовжують працювати.

Сьогодні, 3 березня, російські окупанти обстріляли нафтобазу в Чернігові. Начальник Генштабу Збройних сил Валерій Залужний заявив, що людей, яких російські окупанти мобілізували в ОРДЛО, планують використати для наступу на Одесу та Київ.

Голова Херсонської облдержадміністрації Геннадій Лагута повідомив, що окупанти повністю зайняли будівлю Херсонської ОДА.

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