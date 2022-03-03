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    Події в Україні

    Російські окупанти захопили будівлю Херсонської ОДА

    Російські окупанти захопили будівлю Херсонської ОДА
    фото з відкритих джерел

    «Будь ласка, не вірте фейкам та не панікуйте», – Лагута

    Голова Херсонської облдержадміністрації Геннадій Лагута повідомив, що окупанти повністю зайняли будівлю Херсонської ОДА. Втім, керівництво не покинуло виконання обов'язків. Про це написав Геннадій Лагута на своїй сторінці у Facebook.

    «Обласний оперативний штаб, який я очолюю, продовжує працювати та вирішувати нагальні питання щодо допомоги жителям області. Чекаємо на гуманітарну допомогу. Будь ласка, не вірте фейкам та не панікуйте. Ми працюємо відповідно до регламенту роботи оперативного штабу», – написав Лагута.

    Триває восьмий день російської агресії на території України, окупанти продовжують використовувати мирне населення у якості живого щита, беручи заручників.

    Підрозділ Головного управління розвідки Міноборони захопив російський модуль розвідки та управління 9С932-1 (Барнаул-Т).

    Нагадаємо, ситуація в Києві – складна, але контрольована. Руйнувань і постраждалих після минулої ночі немає.

    Також, над містом Буча Київської області знову замайорів синьо-жовтий український прапор, який підняли над міською адміністрацією.

    Теги: війна Херсонщина Херсон
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    Російські окупанти захопили будівлю Херсонської ОДА