Російські окупанти захопили будівлю Херсонської ОДА

«Будь ласка, не вірте фейкам та не панікуйте», – Лагута

Голова Херсонської облдержадміністрації Геннадій Лагута повідомив, що окупанти повністю зайняли будівлю Херсонської ОДА. Втім, керівництво не покинуло виконання обов'язків. Про це написав Геннадій Лагута на своїй сторінці у Facebook.

«Обласний оперативний штаб, який я очолюю, продовжує працювати та вирішувати нагальні питання щодо допомоги жителям області. Чекаємо на гуманітарну допомогу. Будь ласка, не вірте фейкам та не панікуйте. Ми працюємо відповідно до регламенту роботи оперативного штабу», – написав Лагута.

Триває восьмий день російської агресії на території України, окупанти продовжують використовувати мирне населення у якості живого щита, беручи заручників.

Підрозділ Головного управління розвідки Міноборони захопив російський модуль розвідки та управління 9С932-1 (Барнаул-Т).

Нагадаємо, ситуація в Києві – складна, але контрольована. Руйнувань і постраждалих після минулої ночі немає.

Також, над містом Буча Київської області знову замайорів синьо-жовтий український прапор, який підняли над міською адміністрацією.