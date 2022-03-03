Окупанти кинуть «мобілізованих» з ОРДЛО наступати на Одесу та Київ – Генштаб

Загарбники формують підрозділи у складі першого та другого армійських корпусів для штурму населених пунктів на території України

Російські загарбники збираються штурмувати Київ та Одесу

Начальник Генштабу Збройних сил Валерій Залужний заявив, що людей, яких російські окупанти мобілізували в ОРДЛО, планують використати для наступу на Одесу та Київ. Генерал повідомив, що там вже формують підрозділи у складі першого та другого армійських корпусів для штурму населених пунктів на території України.

Деяких з них перекинуть через Ростовську область та Краснодарський край на тимчасово окупований півострів Крим. Окупантами планується проведення морської наступальної операції, мета якої – захопити Одесу.

Іншу частину відправили в Білгород. Звідти окупанти збираються штурмувати Київ. Мобілізованих будуть розміщувати, за словами Залужного, у першому ешелоні як «гарматне м'ясо».

«Це воєнний злочин і кричуще порушення Конвенції про захист цивільного населення під час війни. Це також черговий доказ повного підпорядкування 1 і 2 АК 8-ій армії ЗС РФ», – наголосив він.

Нагадаємо, ще перед початком широкомасштабного вторгнення РФ в Україну, в ОРДЛО окупанти почали забирати на війну неповнолітніх.

Наразі найнебезпечнішими напрямками на Київщині залишаються житомирська траса, напрямок Буча-Ірпінь-Гостомель та північна частина Вишгородщини.

Сьогодні в Ірпіні через обстріл російських військових загинула дитина.

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