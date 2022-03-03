Окупанти кинуть «мобілізованих» з ОРДЛО наступати на Одесу та Київ – Генштаб
Російські загарбники збираються штурмувати Київ та Одесу
Начальник Генштабу Збройних сил Валерій Залужний заявив, що людей, яких російські окупанти мобілізували в ОРДЛО, планують використати для наступу на Одесу та Київ. Генерал повідомив, що там вже формують підрозділи у складі першого та другого армійських корпусів для штурму населених пунктів на території України.
Деяких з них перекинуть через Ростовську область та Краснодарський край на тимчасово окупований півострів Крим. Окупантами планується проведення морської наступальної операції, мета якої – захопити Одесу.
Іншу частину відправили в Білгород. Звідти окупанти збираються штурмувати Київ. Мобілізованих будуть розміщувати, за словами Залужного, у першому ешелоні як «гарматне м'ясо».
«Це воєнний злочин і кричуще порушення Конвенції про захист цивільного населення під час війни. Це також черговий доказ повного підпорядкування 1 і 2 АК 8-ій армії ЗС РФ», – наголосив він.
Нагадаємо, ще перед початком широкомасштабного вторгнення РФ в Україну, в ОРДЛО окупанти почали забирати на війну неповнолітніх.
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