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    Окупанти кинуть «мобілізованих» з ОРДЛО наступати на Одесу та Київ – Генштаб

    Загарбники&nbsp;формують підрозділи у&nbsp;складі першого та&nbsp;другого армійських корпусів для штурму населених пунктів на території України - Окупанти кинуть «мобілізованих» з ОРДЛО наступати на Одесу та Київ – Генштаб
    Загарбники формують підрозділи у складі першого та другого армійських корпусів для штурму населених пунктів на території України
    фото з відкритих джерел

    Російські загарбники збираються штурмувати Київ та Одесу

    Начальник Генштабу Збройних сил Валерій Залужний заявив, що людей, яких російські окупанти мобілізували в ОРДЛО, планують використати для наступу на Одесу та Київ. Генерал повідомив, що там вже формують підрозділи у складі першого та другого армійських корпусів для штурму населених пунктів на території України.

    Деяких з них перекинуть через Ростовську область та Краснодарський край на тимчасово окупований півострів Крим. Окупантами планується проведення морської наступальної операції, мета якої – захопити Одесу.

    Іншу частину відправили в Білгород. Звідти окупанти збираються штурмувати Київ. Мобілізованих будуть розміщувати, за словами Залужного, у першому ешелоні як «гарматне м'ясо».

    «Це воєнний злочин і кричуще порушення Конвенції про захист цивільного населення під час війни. Це також черговий доказ повного підпорядкування 1 і 2 АК 8-ій армії ЗС РФ», – наголосив він.

    Нагадаємо, ще перед початком широкомасштабного вторгнення РФ в Україну, в ОРДЛО окупанти почали забирати на війну неповнолітніх.

    Наразі найнебезпечнішими напрямками на Київщині залишаються житомирська траса, напрямок Буча-Ірпінь-Гостомель та північна частина Вишгородщини.

    Сьогодні в Ірпіні через обстріл російських військових загинула дитина.

    А ось білоруські військові відмовляються наступати на Україну.

    Як повідомлялося, потужні вибухи пролунали у ніч на 3 березня в районі станції метро «Дружби народів».

    Нове бомбардування Києва потрапило в прямий ефір іноземних журналістів.

    Увечері 2 березня окупанти завдали новий ракетний удар по Києву: вибухнуло біля залізничного вокзалу. Згодом стало відомо, що ворог цілився в Міноборони. Біля київського вокзалу впали рештки ракети (відео).

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    Теги: Крим окупанти Київ Луганщина Одеса Путін Генштаб Донеччина обстріл ОРДЛО військові бомбардування злочин
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    Окупанти кинуть «мобілізованих» з ОРДЛО наступати на Одесу та Київ – Генштаб