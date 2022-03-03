Журналісти спростували загибель голови Гостомеля

Юрій Пилипко живий, хоча перебуває під обстрілами окупантів

Деякі ЗМІ раніше написали, що окупанти застрелили очільника Гостомеля

Голова Гостомельської об'єднаної територіальної громади Юрій Пилипко живий, хоча перебуває під обстрілами окупантів. Це журналістам «Громадського» підтвердив його близький родич.

Деякі ЗМІ та соцмережі раніше повідомили, що Пилипка розстріляли російські військові.

Так, редактор видання «Хвиля» Юрій Романенко написав, що російські окупанти розстріляли Пилипка — йому це нібито підтвердили очевидці. Цю інформацію підхопила низка ЗМІ.

Утім, згодом Романенко оновив пост: пише, що Пилипко разом з групою добровольців потрапив під обстріл, який продовжувався станом на 14:30. На жаль, один із добровольців помер.

Журналісти поспілкувалися із зятем Пилипка Ростиславом Скуратівським — той нам підтвердив, що голова Гостомельської ОТГ живий.

Наразі найнебезпечнішими напрямками на Київщині залишаються житомирська траса, напрямок Буча-Ірпінь-Гостомель та північна частина Вишгородщини.

Сьогодні в Ірпіні через обстріл російських військових загинула дитина.

А ось білоруські військові відмовляються наступати на Україну.

Як повідомлялося, потужні вибухи пролунали у ніч на 3 березня в районі станції метро «Дружби народів».

Нове бомбардування Києва потрапило в прямий ефір іноземних журналістів.

Увечері 2 березня окупанти завдали новий ракетний удар по Києву: вибухнуло біля залізничного вокзалу. Згодом стало відомо, що ворог цілився в Міноборони. Біля київського вокзалу впали рештки ракети (відео).

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