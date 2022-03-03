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    Російські окупанти обстріляли нафтобазу в Чернігові (відео)

    Російські окупанти обстріляли нафтобазу в Чернігові (відео)
    фото: ДСНС

    Інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється

    3 березня близько 08:10 у Чернігові по вулиці Чудінова на території ДП «Комбінат Айстра» під час обстрілу сталося попадання снаряду в нафтобазу, внаслідок чого сталося загорання резервуарної групи загальною ємністю 3 тис. м куб. дизельного пального. Про це повідомляє ДСНС.

    Інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється. Від ДСНС залучено 25 осіб та 5 одиниць техніки.

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    Триває восьма доба героїчного протистояння України російському воєнному вторгненню. Окупаційні війська, не досягнувши успіху майже на всіх напрямках, на яких здійснювали просування вперед, знову вдалися до тактики нічних обстрілів житлових кварталів великих міст.

    Увечері 2 березня окупанти завдали новий ракетний удар по Києву: вибухнуло біля залізничного вокзалу. Згодом стало відомо, що ворог цілився в Міноборони. Біля київського вокзалу впали рештки ракети.

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    Теги: Росія окупанти ДСНС війна Чернігів час
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    Російські окупанти обстріляли нафтобазу в Чернігові (відео)